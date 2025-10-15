99,96% cán bộ, công chức, viên chức đã được chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178

Liên quan đến việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang... trong thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 14/10 đã đạt tỷ lệ 99,96%.

Cụ thể, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 146.846 người. Số người đã được chi trả chính sách, chế độ là 146.782 người. Tính đến ngày 14/10, chỉ còn 64 người chưa được chi trả chính sách, chế độ, chiếm tỷ lệ 0,04%

Cũng tính đến hôm nay, đã có 76/78 Bộ, ban, ngành, địa phương hoàn thành chi trả chính sách, chế độ, đạt 97,44%. Chỉ còn 2 cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành chi trả chính sách, chế độ.

Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 15/10/2025 đối với các đối tượng đã có quyết định nghỉ hưu trước ngày 31/8/2025 nhưng đến nay chưa được thanh toán.

Đề xuất của Bộ Tài chính nhằm bảo đảm tính thực tiễn trong triển khai, đồng thời vẫn bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần ổn định tâm lý và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các đối tượng thụ hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12h ngày 9/10/2025, vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được kinh phí. Một số bộ, ngành, địa phương mới chỉ được bổ sung dự toán ngân sách trong các ngày từ 8 đến 9/10/2025 nên chưa thể hoàn tất quy trình phân bổ, nhập dự toán vào Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và giải ngân qua Kho bạc Nhà nước.