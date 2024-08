“Á hậu bị Samsung ruồng bỏ” đẹp cỡ nào mà lấn át cả Song Hye Kyo?

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo và nàng hậu Go Hyun Jung bất ngờ trở thành chủ đề hot trên MXH xứ Hàn. Lý do là bởi Song Hye Kyo chia sẻ trên trang cá nhân món quà từ đàn chị khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của hai mỹ nhân hàng đầu Kbiz. Kéo theo đó, một bức hình cũ trong quá khứ của hai người cũng bất ngờ được nhắc lại và trở thành chủ đề được quan tâm. Bức hình này chụp vào năm 2010, khi Song Hye Kyo và Go Hyun Jung xuất hiện tại buổi công chiếu Vip của phim điện ảnh Lady Daddy theo lời mời của đạo diễn Lee Kwang Jae. Cả hai ngồi cùng nhau và trò chuyện vô cùng vui vẻ.



Song Hye Kyo và Go Hyun Jung lần hiếm hoi chung khung hình

Sau 14 năm, khoảnh khắc này một lần nữa hot lại và khán giả đều đồng tình với quan điểm rằng 2010 là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của cả hai nữ diễn viên. Đặc biệt Go Hyun Jung thời đó thực sự đẹp đúng chuẩn một nàng hậu quốc dân với những đường nét vô cùng hài hoà, nụ cười sáng bừng cả khung hình. Không ngoa khi nói năm đó, nhan sắc của Go Hyun Jung có phần lấn lướt cả đàn em là Song Hye Kyo.

Được biết Go Hyun Jung và Song Hye Kyo tuy không thường xuyên công khai thể hiện tình cảm nhưng đã là bạn bè thân thiết nhiều năm. Cả hai thường xuyên gửi xe cafe tới phim trường của đối phương để ủng hộ người bạn của mình. Go Hyun Jung cũng chỉ mới tạo tài khoản Instagram hồi tháng 3 vừa qua nhưng cô đã lập tức ấn theo dõi người em thân thiết. Tình bạn không phô trương nhưng luôn đồng hành, ủng hộ nhau qua mỗi dự án của hai người khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều cư dân mạng cũng mong mỏi cặp chị em sớm có một dự án phim chung.

Go Hyun Jung từng khoe ảnh chụp chung với xe cafe mà Song Hye Kyo gửi tặng

Go Hyun Jung và Song Hye Kyo đều là những mỹ nhân hàng đầu của làng phim Hàn. Ngoài phim ảnh họ còn đều được chú ý bởi những cuộc hôn nhân chấn động làng giải trí. Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình và cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki. Trong khi đó Go Hyun Jung từng gây chấn động khi bóc trần cuộc hôn nhân địa ngục thời còn làm dâu đế chế Samsung. Cho đến nay người ta vẫn gọi cô với cái tên “Á hậu bị Samsung ruồng bỏ”.

Go Hyun Jung và chồng cũ

Nói thêm về sự nghiệp, Go Hyun Jung sinh năm 1971, ra mắt làng giải trí với tư cách là Á hậu 1 của cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hàn Quốc vào năm 1989. Ngay sau đó, cô trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất xứ kim chi khi đóng vai chính trong bộ phim Đồng Hồ Cát. Ngay thời điểm sự nghiệp lên hương, Go Hyun Jung lại tuyên bố giải nghệ để kết hôn. Cuộc sống hôn nhân địa ngục kết thúc vào năm 2003 và cô nhanh chóng trở lại với phim ảnh, lấy lại vị thế của mình cùng loạt tác phẩm hot, nổi bật nhất là bom tấn Nữ Hoàng Seondeok. Năm ngoái, mỹ nhân họ Go cũng nổi đình đám với bộ phim nổi tiếng Mask Girl.

Song Hye Kyo lại bắt đầu nổi tiếng vào những năm đầu 2000. Cô là một trong số những cái tên nổi bật góp phần khiến làn sóng Hallyu lan rộng khắp châu Á. Những tác phẩm kinh điển để đời của Song Hye Kyo phải kể đến như Trái Tim Mùa Thu, All In, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời,… Gần đây nhất, nữ diễn viên thành công xoá bỏ cái mác một màu đã đeo bám mình cả sự nghiệp với thành công vang dội từ bom tấn báo thù The Glory.

Nguồn ảnh: Naver