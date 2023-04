Á hậu Trịnh Kim Chi: 52 tuổi vẫn đẹp nóng bỏng, được chồng đại gia yêu chiều, tặng biệt thự, nhẫn kim cương

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Năm 1994, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Sau 30 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Những đứa con trong thành phố, Oan gia đại chiến, Những nẻo đường phù sa, Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ...

Nhan sắc thuở đôi mươi của Trịnh Kim Chi

Người đẹp sinh năm 1971 cũng là Á hậu đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSƯT. Hiện tại, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ngoài tham gia đóng phim, Trịnh Kim Chi còn là một bà bầu sân khấu đình đám tại TP. HCM, và là nghệ sĩ chăm chỉ làm từ thiện.

Bên cạnh tài năng, Trịnh Kim Chi còn được ngưỡng mộ bởi sắc vóc đẹp mãi theo thời gian. Dù đã bước qua tuổi 50 và trải qua 2 lần sinh nở, nhưng cô vẫn sở hữu body chuẩn chỉnh cùng nhan sắc trẻ trung, mặn mà. Đặc biệt, mỗi lần Trịnh Kim Chi khoe ảnh diện bikini, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước những đường cong nóng bỏng của người đẹp 52 tuổi.

Tuy đã ở tuổi ngoài 50 nhưng Trịnh Kim Chi vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, quyến rũ. Đặc biệt mỗi lần diện bikini, cô luôn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa, trầm trồ vì đường cong quá đỗi nóng bỏng.

Nói về cách lưu giữ sắc đẹp trẻ trung, Trịnh Kim Chi chia sẻ cô không có bí quyết nào đặc biệt mà phần nhiều nhờ may mắn.

"Tôi nhìn trẻ hơn tuổi nhờ... may mắn. Sự thật, tôi làm việc cả ngày, rất thiếu thời gian chăm sóc bản thân. Mỗi tối, tôi chỉ thoa đúng một lớp dưỡng ẩm rồi ngủ. Tôi mở spa mà cả năm không ghé làm đẹp một lần.

Thời trẻ, tôi từng khá lo lắng vì theo nghề diễn viên có khi phải khóc cả ngày từ phim trường đến sân khấu. Tôi cũng không tập thể dục, cùng lắm chỉ đi bộ quanh nhà. Đó là lý do tôi nhấn mạnh từ "may mắn" khi mình trông không quá già so với tuổi thật", Á hậu Việt Nam 1994 bộc bạch.

Được chồng yêu chiều, tặng biệt thự, nhẫn kim cương

So với các mỹ nhân cũng thời, Trịnh Kim Chi là người đẹp có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bậc nhất. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, cô còn tìm được người đàn ông đích thực của đời mình.

Ông xã Trịnh Kim Chi là doanh nhân giàu có, kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất nhựa. Theo chia sẻ của á hậu, chồng cô rất tâm lý, yêu chiều vợ con và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Trong cuộc sống gia đình, cô chưa bao giờ phải chủ động xin xỏ hay nhắc khéo chồng điều gì, mà anh luôn tự biết mang đến những điều bất ngờ, lãng mạn cho vợ.

Trịnh Kim Chi được ông xã doanh nhân yêu thương, chiều chuộng.

Khán giả từng nhiều lần phải trầm trồ trước những món quà đắt giá mà ông xã Trịnh Kim Chi tặng cho cô. Ví như vào năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày cưới, người đẹp được chồng tặng nhẫn kim cương có giá trị ước tính lên đến 4 tỷ đồng. Hay trước đó, vào dịp Valentine năm 2019, cô cũng nhận được một chiếc nhẫn kim cương giá trị không kém.

Ngoài ra, chồng đại gia còn tặng túi xách hiệu và nhiều món quà lớn khác cho Trịnh Kim Chi. Trong đó, món quà đắt đỏ nhất mà nàng á hậu từng nhận được từ chồng là một căn biệt thự sang trọng, có diện tích khoảng 200m2. Đây cũng là không gian sống của gia đình cô ở hiện tại.

"Chồng tôi luôn nhớ những ngày kỷ niệm để mua quà đặc biệt, khiến vợ bất ngờ. Tôi yêu anh rất nhiều!", Trịnh Kim Chi hạnh phúc chia sẻ về một nửa của mình.

Á hậu Việt Nam 1994 được chồng tặng nhiều món quà đắt giá như nhẫn kim cương, túi xách hàng hiệu, biệt thự.

Với người đẹp 7X, ông xã chính là điểm tựa tinh thần và là người đồng hành, ủng hộ cô hoạt động nghệ thuật.

"Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và có ông xã yêu vợ thương con. Ngay từ khi sinh con gái thứ 2 ông xã đã lo từ A-Z. Bây giờ, bé Khánh Vy còn quấn ba hơn mẹ.

Nếu như không gặp ông xã, tôi chưa chắc hoạt động nghệ thuật tần suất được nhiều như bây giờ, vì khó có người nào thông cảm nghề diễn đi suốt như thế này. Chưa kể công việc của tôi nắng mưa bất chợt lúc đi cả ngày, lúc nghỉ cả ngày.

Ông xã luôn hiểu đam mê nghề nghiệp của tôi nên gánh vác và ủng hộ tinh thần trong những dự án nghệ thuật để tôi yên tâm lo cho công việc", Trịnh Kim Chi tâm sự.

Hiện tại, Trịnh Kim Chi tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng con trong một căn biệt thự khang trang.

Trân trọng bạn đời và tổ ấm gia đình, nên dù bận bịu đến mấy, Trịnh Kim Chi vẫn luôn ưu tiên thời gian cho gia đình. Vợ chồng cô có 2 con gái, cô chị cả đã vào đại học, còn cô con gái út đang học tiểu học.

Nàng Á hậu rất hạnh phúc vì hai con đều ngoan ngoãn, giỏi giảng. Trong đó, con gái lớn Khánh Ngân cũng đam mê nghệ thuật giống mẹ, từng học diễn xuất và tham gia một số vở kịch. Tuy vậy, vợ chồng Trịnh Kim Chi không muốn con theo nghệ thuật hay tham gia các cuộc thi nhan sắc vì sợ con vất vả.