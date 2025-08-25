Á hậu Vbiz từng chỉ có 2 chiếc quần để mặc đi học, nay xây biệt thự cho bố mẹ, cuộc sống hiện tại khiến ai cũng ngỡ ngàng

Hoàng Thùy sinh năm 1992 và bắt đầu bước chân vào làng thời trang qua cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 – một trong những cuộc thi người mẫu uy tín nhất Việt Nam. Khi đó, cô chỉ là sinh viên trường Đại học Kiến trúc, thường bị chê về ngoại hình và thiếu kinh nghiệm trên sàn catwalk. Tuy nhiên, trải qua quá trình thi đấu đầy thử thách, Hoàng Thùy dần "lột xác", hoàn thiện kỹ năng và phong thái, cuối cùng xuất sắc giành ngôi quán quân mùa giải năm đó.

Hoàng Thùy là người đẹp đắt show trong làng mẫu Việt.

Sau khi khẳng định vị thế trong làng mẫu, Hoàng Thùy quyết định tạo bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Dù ngôi vị cao nhất thuộc về Hoa hậu H'Hen Niê, Hoàng Thùy vẫn được đánh giá xuất sắc và đoạt Á hậu 1. Hoàng Thùy lọt vào Top 20 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 (Miss Universe 2019).

Cô đã thay đổi từ vóc dáng, nhan sắc đến phong thái, từ hình ảnh người mẫu thời trang trở thành một nhan sắc toàn diện, được khán giả ngày càng công nhận. Ít ai biết Hoàng Thùy đã phải trải qua tuổi thơ khốn khó, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách mới có thể đạt được thành công như hiện tại.

Hoàng Thùy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bốn chị em gái tại Thanh Hóa. Tuổi thơ của cô gắn liền với những ngày sống cùng bố mẹ trong căn nhà thuê cạnh chợ, nơi gia đình vừa sinh sống vừa buôn bán mưu sinh. “ Ở quê mà phải đi thuê nhà thì biết là nghèo như thế nào rồi đấy ,” cô chia sẻ.

Hoàng Thuỳ thời niên thiếu có làn da ngăm đen, gương mặt chân chất, hiền lành cùng vóc dáng gầy gò.

Để phụ giúp gia đình, từ nhỏ Hoàng Thùy đã thường xuyên nhảy lên những chuyến xe khách dừng chân ven đường để bán nước, bán bánh. Cô từng bị bạn bè trêu là “con bé bán bánh đa” nhưng chính những trải nghiệm ấy đã rèn luyện cho cô tính tự lập và nghị lực. Sau nhiều năm sống trong nhà thuê, gia đình cô cuối cùng cũng dựng được một căn nhà đất mái gỗ, xung quanh là những cánh đồng bát ngát, đánh dấu sự khởi sắc trong cuộc sống.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề người mẫu, Hoàng Thùy tiết lộ thời còn đi học, cô không có khái niệm về thời trang, chỉ có 2 cái quần để mặc. "Tôi đi học chỉ có 2 cái quần để mặc, ăn uống không đủ no. Tôi chưa bao giờ biết tới thời trang, làm đẹp hay make-up, chỉ thi thoảng mới soi gương.

Lúc đó tôi đang học Đại học Kiến trúc thì xem được Vietnam Next Top Model mùa 1. Tôi được truyền cảm hứng bởi các cô gái tham gia cuộc thi, đặc biệt là chị Trang Khiếu, cũng giống như tôi là một cô gái chưa bao giờ biết về thời trang. Tôi cảm nhận được có thể một ngày nào đó mình cũng sẽ được thay đổi như thế này ".

Đi lên từ bàn tay trắng, không dám dùng hàng hiệu và trải qua nhiều năm miệt mài làm việc, Hoàng Thùy đã giúp cha mẹ có một nơi ở đàng hoàng. Theo chia sẻ của Á hậu, gia đình cô ở nông thôn nhưng vì quá khó khăn nên phải đi thuê nhà. Khi bị người ta đòi, bố mẹ cô xin được dựng một túp lều tạm để ở.

Trải qua nhiều năm miệt mài làm việc, Hoàng Thùy đã giúp cha mẹ có một nơi ở đàng hoàng.

Tính đến hiện tại, người đẹp đã sở hữu những tài sản mơ ước. Năm 2019, cô khoe trên trang cá nhân căn nhà đầu tiên tại TP.HCM, được chính mình lên ý tưởng thiết kế. Thời điểm đó, Hoàng Thùy cho biết cô sở hữu hai sổ chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, một ở TP.HCM và một ở Thanh Hóa, nhờ chăm chỉ làm việc để giúp gia đình quê nhà có nơi ổn định.

Bên trong căn nhà ở TP.HCM của Hoàng Thùy.

Bối cảnh biệt thự nhà vườn xịn sò ở quê nhà Thanh Hóa của gia đình Hoàng Thùy.

Năm 2023, Hoàng Thùy chia sẻ trên trang cá nhân việc đang xây dựng căn biệt thự sân vườn tại quê cho gia đình. Cô viết: “ Ngôi nhà của gia đình sắp hoàn thiện phần thi công, giờ đã chuẩn bị vào nội thất. Em Thùy mong muốn có sự đồng hành cùng các bên sản xuất nội thất, cửa, rèm, thiết bị vệ sinh và các thiết bị điện tử… Thật hạnh phúc nếu có thêm người đồng hành ạ. Địa chỉ: Thanh Hóa. ” Cùng với dòng trạng thái này, nàng Á hậu còn đăng hình ảnh ban đầu của căn biệt thự khiến nhiều người xuýt xoa.

Nói về những thành quả của mình, Hoàng Thùy chia sẻ trên Vietnamnet: “ Tôi không phải kiểu người chạy theo đồ hiệu. Chỉ khi thực sự thấy phù hợp, tôi mới chi cho hàng hiệu đắt tiền. Tiền mình làm ra chủ yếu dùng cho du lịch, học hành và lo cho gia đình. Tôi cảm thấy rất vui khi đã có được những gì trong tay. ”