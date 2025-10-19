Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

19-10-2025 - 13:57 PM | Lifestyle

Á hậu Việt và bạn trai kém 10cm dính chặt như keo không rời hậu công khai hẹn hò

Xuất hiện tại sự kiện, Á hậu 9x và bạn trai công khai nắm tay nhau giữa nơi đông người.

Quỳnh Anh được công chúng biết tới sau khi đoạt danh hiệu Á quân cuộc thi The Face Vietnam 2018. Năm 2024, cô ghi danh tham gia Miss Universe Vietnam và giành ngôi vị Á hậu 1. Người đẹp sinh năm 1999 được cho là đang hẹn hò hot TikToker Neyun. Cả hai thường xuyên đăng tải clip bên nhau và có tương tác tình cảm.

Tại sự kiện diễn ra vào tối 18/10, Á hậu Quỳnh Anh và Neyun chiếm spotlight khi công khai xuất hiện chung. Cặp đôi còn nắm chặt tay nhau không rời cùng bước lên thảm đỏ. Trên trang cá nhân, người đẹp 9x đăng tải đoạn clip tình tứ bên nam TikToker. Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, MLee, Emma Nhất Khanh... đẩy thuyền nhiệt tình và trêu ghẹo Á hậu Quỳnh Anh.  

Á hậu Quỳnh Anh xuất hiện bên TikToker Neyun tại một sự kiện (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cặp đôi tay trong tay tình tứ không rời giữa nơi đông người

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, MLee, Emma Nhất Khanh... đẩy thuyền nhiệt tình và trêu ghẹo Á hậu Quỳnh Anh

Trước đó, Quỳnh Anh và Neyun thường đăng tải clip chung, có hành động tình cảm. TikToker Neyun cao 1m63, kém Á hậu Quỳnh Anh 10cm

Quỳnh Anh lần đầu được khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Người đẹp từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. 

Đến tháng 12/2021, cô xuất sắc đăng quang quán quân Siêu mẫu châu Á, từ đó trở thành một trong những gương mặt đắt show nhất làng thời trang Việt nhờ phong thái chuyên nghiệp và thần thái cuốn hút trên sàn diễn.

Trước khi đoạt ngôi vị Á hậu, Quỳnh Anh được công chúng biết đến sau danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Siêu mẫu châu Á 2021

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998. Anh là một trong những hot TikToker đình đám của thế hệ Gen Z. Anh gây ấn tượng với gương mặt điển trai, thân hình 6 múi săn chắc cùng phong cách thời trang cuốn hút.

Mỗi video của Neyun đều thu hút hàng triệu lượt xem nhờ cách thể hiện duyên dáng, khả năng bắt trend nhanh nhạy và hình ảnh chỉn chu. Hiện tại, tài khoản TikTok của anh sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi, trong khi Instagram cũng cán mốc hơn 400 nghìn lượt. Ngoài vai trò nhà sáng tạo nội dung, Neyun còn là mẫu ảnh triển vọng và gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón.

Neyun được biết đến qua những đoạn clip "biến hình" triệu view trên TikTok

TikToker Neyun ghi điểm vì gương mặt điển trai, nam tính và body săn chắc

Theo Minh Ngọc, Clip: Đi soi sao đi

Phụ nữ số

