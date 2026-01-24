Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ả Rập Xê Út tuyên bố sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ

24-01-2026 - 13:11 PM | Tài chính quốc tế

Ả Rập Xê Út mới đây cho biết, họ có trữ lượng khoáng sản khổng lồ, trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la.

Ả Rập Xê Út sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ.

Hiện nay, Ả Rập Xê Út đang phát triển ngành công nghiệp khoáng sản để giảm sự phụ thuộc kinh tế vào dầu mỏ và, theo các nhà phân tích, tăng cường ảnh hưởng địa chính trị của nước này.

Ả Rập Xê Út tuyên bố sở hữu trữ lượng khoáng sản trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la. Các khoáng sản này bao gồm vàng, kẽm, đồng và lithium, cũng như các mỏ đất hiếm như dysprosium, terbium, neodymium và praseodymium, được sử dụng trong mọi thứ từ ô tô điện và tua bin gió đến điện toán tốc độ cao.

Theo S&P Global, ngân sách dành cho thăm dò khai thác khoáng sản của Ả Rập Xê Út đã tăng 595% từ năm 2021 đến năm 2025, (mặc dù vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia khai thác khoáng sản tiên tiến như Canada và Australia).

Việc cấp phép các địa điểm khai thác mới cho các công ty trong nước và quốc tế đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng.

Quốc gia này đang cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, giảm thuế suất cho đầu tư khai thác khoáng sản, và dự định chi mạnh tay để bắt kịp các quốc gia đã có chỗ đứng vững chắc.

Tại Diễn đàn Khoáng sản Tương lai, công ty khai thác mỏ thuộc sở hữu nhà nước Maaden tuyên bố sẽ đầu tư 110 tỷ đô la vào kim loại và khai thác mỏ trong thập kỷ tới, bao gồm cả việc thiết lập quan hệ đối tác quốc tế và thu hút nhân tài trong ngành.

“Chúng tôi đủ khiêm tốn để nhận ra rằng, chúng tôi không thể làm điều đó một mình”, Giám đốc điều hành Maaden, Bob Wilt, phát biểu tại sự kiện.

Theo CNN

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dùng dầu để trả nợ Trung Quốc, Venezuela đang nợ Bắc Kinh bao nhiêu?

Dùng dầu để trả nợ Trung Quốc, Venezuela đang nợ Bắc Kinh bao nhiêu? Nổi bật

Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc làm chấn động ngành công nghệ: Chip mảnh hơn sợi tóc người, dệt trực tiếp vào vải vẫn xử lý như vi mạch

Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc làm chấn động ngành công nghệ: Chip mảnh hơn sợi tóc người, dệt trực tiếp vào vải vẫn xử lý như vi mạch Nổi bật

Cánh máy bay chở 388 người bốc cháy dữ dội khi hủy cất cánh vào phút chót

Cánh máy bay chở 388 người bốc cháy dữ dội khi hủy cất cánh vào phút chót

12:32 , 24/01/2026
Một tiệm vàng Trung Quốc chơi lớn: Thưởng 'nóng' tiền và vàng cho nhân viên dịp tất niên

Một tiệm vàng Trung Quốc chơi lớn: Thưởng 'nóng' tiền và vàng cho nhân viên dịp tất niên

11:57 , 24/01/2026
Mỹ hoãn áp thuế với châu Âu

Mỹ hoãn áp thuế với châu Âu

10:38 , 24/01/2026
Ông Trump nói 'vết bầm mới trên tay là do dùng thuốc aspirin'

Ông Trump nói 'vết bầm mới trên tay là do dùng thuốc aspirin'

10:14 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên