A&B Shopping Mall tái định vị hướng tới TTTM giàu bản sắc tại Khánh Hòa

Không gian xanh – Tư duy mới trong phát triển trung tâm thương mại

Sau quá trình tái thiết, A&B Shopping Mall chính thức ra mắt một diện mạo mới, nổi bật bởi triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm" và thiết kế hướng đến cảm xúc. Bước chân vào A&B Shopping Mall, khách hàng sẽ cảm nhận được sự thư giãn, thoải mái qua thiết kế phủ xanh tầng nối tầng, những trụ lớn và trang trí thông tầng được khoác lên chiếc áo mô phỏng cỏ cây sinh động – một lựa chọn khác biệt và duy nhất giữa trung tâm đô thị vốn sôi động, đông đúc. Phong cách trang trí lấy cảm hứng từ thiên nhiên này không chỉ đáp ứng xu hướng "Green Retail" đang phổ biến toàn cầu, mà còn góp phần đưa trải nghiệm tiêu dùng tại Nha Trang lên một tầm cao mới.

Đáng chú ý, thay vì chỉ đóng vai trò là nơi hội tụ các thương hiệu đơn thuần, A&B kỳ vọng trở thành như một phần trong chuỗi hành trình tiêu dùng – giải trí – khám phá của khách hàng. Triết lý này được cụ thể hóa qua định hướng "retailtainment" – tích hợp mua sắm, giải trí, khám phá và trải nghiệm văn hóa địa phương – vốn đang là xu thế trong ngành bán lẻ hiện đại.

Nâng tầm trải nghiệm – Nâng cao giá trị điểm đến

Dưới định vị mới "Chạm phong cách – Đậm bản sắc", A&B Shopping Mall hướng đến mục tiêu xa hơn trong việc cải tạo không gian, quy hoạch ngành hàng, gia tăng tiện ích, từ đó trở thành một trung tâm mua sắm có nét riêng, góp phần nâng tầm trải nghiệm tiêu dùng tại Nha Trang – trung tâm du lịch chiến lược của cả nước.

Với quy mô các tầng thương mại, A&B lựa chọn lối đi riêng khi kết hợp hài hòa các thương hiệu quốc tế và địa phương để tạo nên tổ hợp mua sắm có phong cách đa dạng. Từ thời trang thể thao năng động, thiết kế ấn tượng, phụ kiện độc đáo đến các cửa hàng thủ công mỹ nghệ - lưu niệm, kết hợp các nhà hàng ẩm thực đa dạng của nhiều nền văn hóa…Sự hòa quyện này không chỉ làm phong phú lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn tạo nên cá tính riêng cho trung tâm thương mại, khác biệt rõ ràng so với các mô hình bán lẻ truyền thống tại địa phương.

Với lợi thế nằm ngay trung tâm giao thoa các trục đường du lịch sôi động bậc nhất tại Nha Trang, trên khu đất 3 mặt tiền đường lớn Trần Phú – Hùng Vương – Lê Thánh Tôn, A&B Shopping Mall kỳ vọng đóng vai trò như một trạm dừng chân chiến lược – nơi khách có thể thư giãn, giải trí, tìm hiểu về văn hóa địa phương và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Trung tâm thương mại đã và đang triển khai các hoạt động và tiện ích mở rộng như quầy tourdesk hỗ trợ thông tin điểm đến, bản đồ văn hóa địa phương, khu bán hàng lưu niệm – đặc sản, các workshop thủ công và hoạt động nghệ thuật tôn vinh giá trị văn hóa…nhằm đưa trải nghiệm du lịch – mua sắm gắn kết hơn, chân thực hơn với bản sắc bản địa.

Trong chương trình tiếp thị điểm đến, A&B Shopping Mall đang hợp tác với đa dạng hệ sinh thái lữ hành, khách sạn, resort Khánh Hòa nhằm thiết lập các chuỗi trải nghiệm đồng bộ, đóng góp vào việc nâng cao giá trị tổng thể của điểm đến Nha Trang – một trong những động lực phát triển kinh tế của Khánh Hòa.

Sự chuyển mình này cũng phù hợp với chiến lược phát triển ngành bán lẻ của tỉnh, khi địa phương đang ưu tiên đầu tư vào các mô hình kinh doanh hiện đại, bền vững và giàu trải nghiệm để gia tăng sức hút với du khách, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Trong bối cảnh Nha Trang tiếp tục mở rộng đô thị và nâng cấp hạ tầng du lịch, vai trò của các trung tâm thương mại tích hợp như A&B càng trở nên quan trọng.

Chào đón diện mạo mới, ngày 1/9/2025, A&B Shopping Mall tổ chức chương trình soft opening với chuỗi hoạt động hấp dẫn: Gala show với lễ hội carnival, đêm nhạc ngoài trời, photobooth 360 chụp ảnh lấy liền, workshop vẽ nón lá hưởng ứng Quốc khánh cùng hàng loạt quà tặng độc đáo, ưu đãi đặc biệt lên đến 50% đến từ các thương hiệu: McDonald's, Quiksilver, MCA & Tagins, LàAn, Yookmong BBQ Restaurant….