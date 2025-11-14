ABBANK: Ông Vũ Văn Tiền trở lại làm chủ tịch HĐQT dẫn dắt ngân hàng, ông Phạm Duy Hiếu thôi làm Tổng giám đốc

HĐQT ABBANK đã thống nhất điều chỉnh vị trí nhân sự cấp cao nhằm tăng cường vai trò chỉ đạo của HĐQT và tối ưu hóa năng lực, sở trường và kinh nghiệm cán bộ trong giai đoạn tăng tốc phát triển của ABBANK.



Theo đó ông Vũ Văn Tiền đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Đào Mạnh Kháng là Phó Chủ tịch HĐQT. Với cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Văn Tiền sẽ tập trung vào công tác định hướng chiến lược, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện, thường xuyên các hoạt động của Ngân hàng.

Đồng thời, HĐQT ABBANK cũng thống nhất và thông qua kế hoạch thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc,nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Ngân hàng.

Theo đó, ông Phạm Duy Hiếu thôi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc ABBANK theo nguyện vọng cá nhân và tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng trong vai trò thành viên Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược Phát triển bền vững (ESG). Ông Hiếu sẽ tập trungvào công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ; phát triển quan hệ cộng đồng, đối tác hệ sinh thái ESG phù hợp với chiến lược của Ngân hàng.

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1979 - được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK kể từ ngày 14/11/2025. Ông Lê Mạnh Hùng đã có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Trước đó, ông Hùng đảm nhận chức danh Thành Viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn ABBANK từ năm 2017.

Việc kiện toàn cơ cấu nhân sự cấp cao được thực hiệnphù hợp vớiquy định của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024và Điều lệ ABBANK. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình tăng cường công tác quản trị, điều hành, giám sát thực thi chiến lược của HĐQT, đồng thời phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và sự gắn bó của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại ABBANK.

Phát biểu về quyết định nhân sự mới, ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT chia sẻ: "Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo lần này nằm trong chiến lược phát triển của ABBANK, hướng tới nâng cao vị thế, tăng cường nguồn lực quản trị chiến lược; bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo; nâng cao năng lực bộ máy và sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ; xây dựng văn hoá và gia tăng chính sách đãi ngộ xứng đáng cho CBNV tương xứng với hiệu quả hoạt động. Với tinh thần đồng hành, trách nhiệm và cống hiến, chúng tôi tin tưởng ABBANK sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và CBNV".

Năm 2025, hoạt động của ABBANK ghi nhận nhiều kết quả tích cực minh chứng cho những quyết sách đúng đắn từ đội ngũ lãnh đạo và sự đồng lòng của toàn hệ thống. Cụ thể, LNTT lũy kế 10 tháng đạt hơn 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm; ABBANK cũng thực hiện tối ưu doanh thu đi kèm với kiếm soát chi phí hoạt động hiệu quả, đưa mức CIR của Ngân hàng về dưới 30% tính đến cuối tháng 10/2025. Cùng với đó, ABBANK đã được NHNN chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng. Ngân hàng đang triển khai các khâu xin cấp phép cuối cùng để triển khai lộ trình tăng vốn, dự kiến trong đầu năm 2026./.



