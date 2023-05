ABBANK ra mắt Hệ thống ra quyết định tín dụng tự động

Hệ thống Ra quyết định tín dụng mới được ABBANK đưa vào áp dụng trong hệ thống sử dụng các công nghệ tiên tiến trên nền phân tích nâng cao, xử lý các mô hình rủi ro và thuật toán ra quyết định. Điều này giúp ABBANK có cơ sở dữ liệu để đưa ra các quyết định cho vay hiệu quả hơn dựa trên các yếu tố như: tăng khả năng đánh giá rủi ro, giảm thời gian phản hồi và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Qua đó giúp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và duy trì danh mục tín dụng lành mạnh cho ngân hàng.



Hệ thống phân tích nâng cao trên là một trong những sáng kiến quan trọng của ABBANK nhằm đạt các mục tiêu quản trị rủi ro chiến lược đến năm 2025. Tại Việt Nam, ABBANK là một trong số ít các ngân hàng bán lẻ đã tự động hóa hệ thống ra quyết định tín dụng với giải pháp hàng đầu trong ngành.

Bà Lê Thị Bích Phượng, Quyền Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: "Hệ thống ra quyết định tín dụng mới của ABBANK là một minh chứng về cam kết trong việc thúc đẩy đổi mới và áp dụng công nghệ. Cách tiếp cận của chúng tôi xoay quanh các khoản đầu tư chiến lược, thúc đẩy văn hóa đổi mới và liên tục cải tiến cùng với các đối tác chiến lược. Chúng tôi tự tin rằng hệ thống này sẽ cho phép Ngân hàng mang đến cho khách hàng một trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng giải pháp tín dụng của Ngân hàng trong khi vẫn đảm bảo tốt các tiêu chuẩn và các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng".

Hệ thống "Ra quyết định tín dụng" là kết quả của quá trình hơn 8 tháng phối hợp cao độ giữa ABBANK với SAS, Intel và Thakral One để cho ra mắt một hệ thống hỗ trợ công tác quản trị tín dụng năng suất, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Đây cũng là công cụ giúp ABBANK quản trị rủi ro một cách toàn diện và chủ động, đồng thời cung cấp các báo cáo trực quan để hỗ trợ quản lý, đưa ra quyết định một cách sáng suốt.

"Chúng tôi rất may mắn vì đã đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của dự án này, và rất vui mừng về tác động tích cực của nó đối với hoạt động kinh doanh của ABBANK. Thông qua nỗ lực của đội ngũ chuyên gia, chúng tôi đã cung cấp một giải pháp tiên tiến giúp hợp lý hóa quy trình phê duyệt tín dụng của ABBANK, giảm thời gian xử lý và cải thiện đánh giá rủi ro", ông Bikram Singh Thakral, Giám đốc điều hành của Thakral One cho biết. "Tại Thakral One, chúng tôi coi trọng đối tác của mình và cam kết cung cấp các giải pháp hiện đại nhất, mang lại giá trị cao cho khách hàng".

ABBANK đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các hệ thống và quy trình hiện hữu làm cơ sở để đánh giá, phát triển lộ trình hiện đại hóa các hệ thống và quy trình khởi tạo tín dụng đang được áp dụng trong nội tại Ngân hàng. Hệ thống đánh giá rủi ro và ra quyết định tín dụng mới sử dụng công nghệ tiên tiến của SAS và được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Thakral One.

"Chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội hợp tác với Thakral One trong việc triển khai thành công giải pháp Ra Quyết định thông minh của SAS cho ABBANK. Giải pháp này là một công cụ thay đổi cuộc chơi trong việc cải thiện trải nghiệm khởi tạo tín dụng của khách hàng, cho phép ABBANK đưa ra các quyết định liên quan đến rủi ro tốt hơn và từ đó mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng. Dựa trên những insight đáng quý của khách hàng, chúng tôi tự tin rằng dịch vụ của ABBANK sẽ vượt mong đợi. Chúng tôi ủng hộ sự thành công của ABBANK tại Việt Nam và mong đợi những cơ hội hợp tác tiếp theo" – Bà Queenie Wong, Giám đốc Tư vấn khách hàng ASEAN, SAS chia sẻ.

Ngoài phân khúc khách hàng cá nhân, ABBANK dự định mở rộng công cụ chấm điểm tín dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - tận dụng tối đa các chức năng linh hoạt của hệ thống đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và cải thiện hiệu suất doanh thu.

Về ABBANK



Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được thành lập ngày 13/05/1993, với tầm nhìn trở thành một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Về Thakral One

Thakral One là công ty tư vấn và dịch vụ công nghệ với năng lực chuyên biệt, sử dụng phân tích nâng cao nhằm đưa ra các quyết định và mở ra các tiềm năng trên đám mây. Thakral One có trụ sở chính tại Singapore, hiện diện ở 16 quốc gia với hơn 1000 chuyên gia tư vấn.

Về SAS

SAS là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân tích. Thông qua các dịch vụ và phần mềm đổi mới, SAS trao quyền và truyền cảm hứng cho khách hàng trên toàn thế giới để chuyển đổi dữ liệu thông minh. SAS mang đến cho bạn Sức mạnh để biết®.