ABS: Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, chờ những phiên “rũ bỏ” đủ mạnh để quay lại thị trường

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết giai đoạn điều chỉnh hiện tại là phù hợp sau khi thị trường đi lên rất nhanh về giá và khối lượng trong 6 tháng vừa qua. Nhà đầu tư cũng có thể kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại sau khi kết thúc nhịp điều chỉnh trung hạn hiện nay.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã giảm từ mức 15,4x ngày 8/10/2025 xuống mức 13,9x ngày 7/11/2025, nghĩa là giảm từ mức gần đạt 2 lần độ lệch chuẩn xuống thấp hơn mức 1 lần độ lệch chuẩn của VN-Index trong 3 năm qua. Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 đang có định giá P/E là 13,4x, cao hơn một chút so với mức 1 lần độ lệch chuẩn 3 năm của chỉ số này tại 13,1x.

Nhóm phân tích đánh giá rằng chỉ số VN-Index đang trong xu hướng điều chỉnh trung hạn, ngắn hạn đang trong nhịp giảm thứ 2. Thêm nữa, dòng tiền lớn trung hạn đã đi ra, chưa có tín hiệu quay lại khi chưa có các phiên giảm mạnh mang tính chất rũ bỏ . Do đó, xu hướng ngắn hạn và trung hạn đang ghi nhận điều chỉnh giảm, nhà đầu tư chú ý phản ứng tại mốc hỗ trợ 1.486 – 1.540 của thị trường.

Dự báo diễn biến VN-Index tháng 11/2025, ABS đưa ra 2 kịch bản:

Kịch bản 1: Thị trường không giữ được mốc hỗ trợ 1.586-1.606 điểm. Xu hướng ngắn hạn vận động về vùng giá 1.486-1.540 điểm và xác nhận kết thúc điều chỉnh. Khi đó kịch bản giao dịch được thiết lập với khung giá vận động đi ngang trong biên độ 1.500-1.740 điểm ở giai đoạn tiếp theo.

Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên các phương án giao dịch trên biểu đồ ngắn hạn với cấu trúc nhịp ngắn hạn đối với cổ phiếu.

Kịch bản 2: Thị trường giữ mốc hỗ trợ quanh 1.600 điểm, thị trường vận động trong biên độ hẹp 1.600- 1.740 điểm, các giao dịch trở nên khó hơn trong vùng nhiễu loạn và có lệch pha của xu hướng thị trường.

Với kịch bản này, cổ phiếu có sự phân hóa rất lớn, nhà đầu tư có thể giao dịch theo mức quản trị tài khoản và lựa chọn cổ phiếu có sự tham gia của dòng tiền.

Tỷ giá và lãi suất là các yếu tố rủi ro

Liên quan tới một số yếu tố vĩ mô có thể tác động tới thị trường chứng khoán, nhóm phân tích ABS chỉ ra rằng ﻿trong tháng 10, nền sản xuất của Mỹ mở rộng tháng thứ 3 liên tiếp, trong khi tại khu vực đồng euro và Anh sản xuất thể hiện sự ổn định.

Ngược lại, PMI tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua, cho thấy chiến dịch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực lên các nhà máy Trung Quốc và nhu cầu toàn cầu. Cụ thể hơn, sản lượng giảm lần đầu tiên trong sáu tháng, trong khi đơn đặt hàng mới giảm với tốc độ nhanh hơn so với tháng trước

Chỉ số lạm phát tăng được ghi nhận tại các nền kinh tế lớn, trừ Trung Quốc. Thuế quan của tổng thống Trump sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới lạm phát tại Mỹ nhưng với tác động hạn chế hơn khi các công ty đã nhập hàng trước khi thuế có hiệu lực và hấp thu một phần chi phí từ thuế quan.

Trong nước, các chỉ số kinh tế tiếp tục tích cực. Sản xuất tiếp tục hồi phục tháng thứ 4 liên tiếp, hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh trong bối cảnh đầu tư nước ngoài liên tục lập kỷ lục và xuất khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng 2 con số. Bên cạnh đó, tín dụng được đẩy mạnh hỗ trợ nền kinh tế, dù vậy lạm phát được dự báo vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, ABS lưu ý rằng tỷ giá và lãi suất là các yếu tố rủi ro. Mặt bằng lãi suất huy động đã tăng trở lại thêm khoảng 0,1-0,8% so với đầu tháng 10. Chênh lệch giữa tín dụng và huy động ngày càng được nới rộng, khiến một số ngân hàng gặp áp lực về mặt thanh khoản, tăng thu hút tiền gửi để đáp ứng việc tăng trưởng mạnh tín dụng.

Mặt khác, áp lực tỷ giá vẫn còn hiện hữu giai đoạn cuối năm 2025 và 2026 do khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường tài chính, nhu cầu ngoại tệ tăng nhập khẩu hàng hóa đối ứng với Mỹ, và xu hướng chuyển lợi nhuận về nước của các nhà đầu tư ngoại trực tiếp và gián tiếp. Đồng USD mạnh lên cuối tháng 10 khiến khiến tỷ giá VND/USD tự do tại Việt Nam tăng mạnh. Dù tỷ giá tại ngân hàng được kiểm soát, chênh lệch giữa thị trường chính thức và tự do đã lên mức kỷ lục.