ABS: VN-Index bước vào nhịp tăng mới, mục tiêu 1.820 điểm

Báo cáo chiến lược thị trường mới đây của Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định hiện tại đang là giai đoạn thị trường tăng giá trở lại sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn 5 tuần vừa qua.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã tăng từ mức 14,7x ngày 8/9 lên mức 15,4x ngày 8/10/2025, gần đạt tới mức 2 lần độ lệch chuẩn của VN-Index trong 3 năm qua tại 15,6x. Nhóm phân tích đề xuất 2 kịch bản:



Kịch bản tích cực: Xu hướng ngắn hạn tăng trở lại, xu hướng trung hạn đang tăng tiếp diễn, đồng pha trên các cấp độ xu hướng tháng. Kịch bản tăng giá trở lại đã xác nhận khi giá giữ vững mốc Hỗ trợ 1.586 – 1.600 điểm, sau đó vượt qua đỉnh ngắn hạn 1.700 điểm.

ABS kỳ vọng thị trường tăng điểm lên các ngưỡng giá tiếp theo ở Kháng cự 2 (1.740-1.780) và Kháng cự 3 (1.813-1.820).

Kịch bản kém tích cực: Giá vận động trong mô hình đi ngang 1.600-1.700 điểm với thanh khoản suy giảm, nhà đầu tư tổ chức tiếp tục duy trì bán ròng mạnh mẽ như 2 tháng trước đó khiến cho động lượng giảm, giá giảm qua hỗ trợ 1.586-1.600 điểm.

Thị trường có thể tìm về mức hỗ trợ sâu hơn ở hỗ trợ quanh 1.500 +/- điểm. Khi thị trường xác nhận đóng cửa dưới trung bình trượt ngắn hạn, cổ phiếu trong tài khoản gãy qua đường trung bình trượt… là tín hiệu kỹ thuật xác nhận điều chỉnh. Nhà đầu tư nên hạ các vị thế nắm giữ đối với cổ phiếu và cân nhắc quay trở lại sau khi thị trường điều chỉnh và giữ được mốc hỗ trợ 1.486- 1.530 điểm.

Về chiến lược, đối với nhà đầu tư mua mới cổ phiếu nên mua bán theo xu hướng ngắn hạn trong nhịp lên này. ABS đã đề xuất mua vào cổ phiếu khỏe còn giữ xu hướng của nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Đầu tư công, Thực phẩm…﻿

Liên quan tới một số yếu tố vĩ mô, nhóm phân tích ABS cho biết các chỉ số kinh tế trong nước tiếp tục tích cực. Tăng trưởng GDP Việt Nam quý 3/2025 đạt 8,23%, mức tăng cao thứ 2 (chỉ sau mức tăng 14,38% của quý 3/2022) trong 15 năm trở lại đây.

Động lực tăng trưởng từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, hoạt động đầu tư công trong bối cảnh đầu tư nước ngoài liên tục lập kỷ lục và xuất khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng 2 con số, bất chấp việc thuế quan của Hoa Kỳ có hiệu lực vào đầu tháng 8. Bên cạnh đó, tín dụng được đẩy mạnh hỗ trợ khu vực khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến.

Ngày 8/10/2025, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí xếp hạng thị trường Mới nổi thứ cấp theo Khung phân loại thị trường cổ phiếu FTSE (FTSE Equity Country Classification Framework) và quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026.

"Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp thu hút thêm nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô hàng tỷ USD", báo cáo nhấn mạnh.