ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy ra mắt thương hiệu vàng miếng riêng, mở lại hoạt động kinh doanh từ 10/10

Theo thông báo, ACB đã ban hành điều khoản về mua bán vàng miếng có hiệu lực từ ngày 10/10. Giao dịch sẽ được triển khai tại một số chi nhánh, với các loại vàng gồm: vàng miếng thương hiệu ACB, SJC và một số loại khác do ngân hàng quy định trong từng giai đoạn.

Ông Trần Huỳnh Huy, Chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB).

Đối với vàng miếng SJC, các chi nhánh chỉ giao dịch loại 1 lượng. Riêng vàng miếng thương hiệu ACB sẽ được giao dịch ở tất cả các trọng lượng. Thanh toán thực hiện bằng tiền đồng thông qua tài khoản tại ACB, thời gian thanh toán và giao nhận trong ngày hoặc tối đa hai ngày làm việc.

ACB cũng lưu ý, giá vàng được áp dụng theo niêm yết hoặc thỏa thuận tại từng thời điểm. Khách hàng cá nhân cần cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân, trong khi tổ chức phải có giấy phép mua bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Người mua có quyền yêu cầu xuất hóa đơn, đồng thời cũng cần xuất hóa đơn khi bán lại cho ngân hàng.

Ngân hàng được quyền kiểm định chất lượng vàng, thu các chi phí liên quan như bao bì, gia công, đồng thời có trách nhiệm xuất hóa đơn bán vàng và cung cấp thông tin giao dịch cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu. ACB cũng nhấn mạnh, bảng giá trên website và ứng dụng ACB One chỉ mang tính tham khảo; trong trường hợp hệ thống gặp sự cố, giá áp dụng là giá tại quầy.

Trước đó, tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, Techcombank cũng hé lộ kế hoạch tham gia thị trường, nhằm gia tăng nguồn cung và thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động kinh doanh vàng.

Ông Phạm Quang Thắng – Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cho biết, giai đoạn trước, ngân hàng từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng đã tạm dừng vào những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự cởi mở từ Nghị định 232/2025, ngân hàng đã có sự chuẩn bị rất tích cực và chỉ đợi Thông tư hướng dẫn được ban hành, Techcombank sẽ chính thức xin phép NHNN để tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất.

Theo đó, phía nhà băng đang tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, nghiên cứu chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, kho bãi, quy trình nhập – cung ứng và hệ thống phân phối. Ngoài kênh chi nhánh, ngân hàng cũng định hướng phát triển nền tảng số để người dân có thể mua bán vàng trực tuyến.