ACB thay Kế toán trưởng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Hòa từ ngày 13/4. Người thay thế ông Hòa là bà Dương Thị Nguyệt với thời gian bổ nhiệm là 3 năm.

Theo công bố thông tin của ACB, ông Nguyễn Văn Hòa tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Ông Hòa làm việc tại ACB từ năm 1995, đến năm 1997 được bổ nhiệm chức vụ Phó Phòng Kế toán Hội sở. Ông Hòa đảm nhiện cương vị Kế toán Trưởng Ngân hàng Á Châu từ năm 2002, được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính vào năm 2015 và Phó Tổng giám đốc từ tháng 01/2017.

Dù không còn là Kế toán trưởng của ACB, ông Hòa hiện vẫn đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại ngân hàng như Giám đốc Tài chính và Phó Tổng giám đốc.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2023 diễn ra vào ngày 13/4, ông Hòa cũng đã được bầu vào HĐQT ACB nhiệm kỳ 2023 – 2028 cùng với 8 thành viên khác.

Cũng tại đại hội, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB cho biết, lợi nhuận hợp nhất quý 1 của ACB đạt 5.120 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ và đạt 26% kế hoạch cả năm. Huy động tăng trưởng 2,1% so với cuối năm trước. Tỷ lệ LDR ở mức 78%; tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 13,1%; Riêng tăng trưởng tín dụng giảm nhẹ 0,6%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Trong năm 2023, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022.

Tổng tài sản dự kiến đạt 668.788 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái. Tiền gửi (bao gồm giấy tờ có giá) và dư nợ cho vay ước đạt lần lượt 495.411 tỷ đồng và 453.836 tỷ đồng, tăng 8,1% và 9,7%. Mức tăng hạn mức tín dụng thực tế sẽ được điều chỉnh khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp bổ sung. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.