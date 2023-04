ACB lãi trước thuế 5.120 tỷ đồng trong quý 1/2023, tăng 24% so với cùng kỳ

Sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại đại hội, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám Đốc cho biết, lợi nhuận quý 1 hợp nhất 5.120 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ đạt 26% kế hoạch cả năm. Huy động tăng trưởng 2,1% so với cuối năm trước. Tỷ lệ LDR ở mức 78%; tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 13,1%; Riêng tăng trưởng tín dụng giảm nhẹ 0,6%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

"Chúng tôi lường trước những khó khăn của nền kinh tế. Riêng ACB là ngân hàng bán lẻ thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi sự giảm tốc của nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng đã khôi phục từ tháng 3" - ông Phát nói thêm về tăng trưởng tín dụng.

Về lợi nhuận, ACB đã hoàn thành 26% trong quý 1 và tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm. Ngân hàng cũng tự tin với kế hoạch tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động ở mức phù hợp.

Tại đại hội, cổ đông cũng hỏi lãnh đạo ACB về việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, ông Từ Tiến Phát cho biết ACB không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, báo cáo tài chính kiểm toán cũng đã thể hiện vấn đề này. Trái phiếu ACB đầu tư có tới 85% là TPCP và phần còn lại là trái phiếu của các TCTD lớn. Trong năm 2023 ACB cũng không đầu tư vào trái phiếu các doanh nghiệp, trừ TP của các TCTD.