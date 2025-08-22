ACBS huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại nợ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Theo đó, ACBS phát hành 200 trái phiếu mã ASS12501 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACBS hoàn thiện hồ sơ đăng ký tại VSDC). Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, doanh nghiệp huy động về 200 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Ngày phát hành trái phiếu là 18/8, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất cố định 6,5%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần, không áp dụng điều khoản mua lại và hoán đổi.

Tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV-ACBS.25, doanh nghiệp cho biết sẽ dùng 200 tỷ đồng huy động được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu 2 khoản vay tại Eximbank - chi nhánh Quận 1. Hai khoản vay nợ sẽ đáo hạn vào tháng 8-9/2025.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, ACBS không có dư nợ trái phiếu trong khi vay nợ tài chính ghi nhận 19.983 tỷ đồng, tăng hơn 3.500 tỷ đồng so với đầu năm và tất cả đều là vay ngân hàng.

Về hoạt động kinh doanh, ACBS mang về doanh thu hoạt động 1.003 tỷ đồng trong quý II/2025, tăng 65% so với cùng kỳ.

Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng. Hoạt động tự doanh đóng góp lớn nhất với 439 tỷ đồng, tăng mạnh 92%; lãi từ các khoản đầu tư HTM tăng 88%, đạt hơn 210 tỷ đồng; doanh thu cho vay cũng tăng 61%, đạt gần 249 tỷ đồng,

Doanh thu tăng trưởng, chi phí hoạt động cũng tăng tới 71% lên mức 722 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí dự phòng các khoản cho vay tăng vọt 135% lên gần 213 tỷ đồng.

Kết quả, ACBS lần lượt lãi trước thuế 228 tỷ đồng, tăng 59% và lãi sau thuế gần 188 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.756 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ với động lực chính đến từ hoạt động tự doanh và cho vay.

Qua đó lãi trước thuế gần 410 tỷ đồng và hơn 334 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 1% và 2% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, ACBS đặt mục tiêu mang về hơn 1.350 tỷ đồng lãi trước thuế. Với kết quả đó, công ty đã thực hiện hơn 30% kế hoạch.

Tại thời điểm 30/06/2025, quy mô tài sản của ACBS tăng 7.817 tỷ đồng so với đầu năm qua đó, lập cột mốc mới hơn 33.857 tỷ đồng. Qua đó, ACBS đã vượt kế hoạch nâng tổng tài sản lên 32.850 tỷ đồng trong năm 2025.

Sự gia tăng nói trên chủ yếu đến từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm tới 15.483 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm với phần lớn là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Dư nợ cho vay tăng 2.818 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, đạt gần 11.508 tỷ đồng, phần lớn là cho vay giao dịch ký quỹ.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc 5.013 tỷ đồng. Trong kỳ phát sinh khoản đầu tư vào trái phiếu 2.571 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận. Nếu so với thời điểm cuối quý I/2025, khoản đầu tư này tăng 1.873 tỷ đồng.

Cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên UPCoM có giá gốc 1.735 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm và hiện tạm lỗ 171 tỷ đồng. Bên cạnh đó là gần 696 tỷ đồng tài sản cơ sở cho hoạt động phòng ngừa rủi ro của chứng quyền.