ACV ăn nên làm ra

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 6.476 tỷ đồng (tăng 15%) và lãi ròng 3.207 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ năm trước).

ACV cho biết, kết quả này nhờ vào đà phục hồi của thị trường hàng không quốc tế. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao chủ yếu do phát sinh thêm khoản khấu hao từ nhà ga hành khách T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất - đi vào hoạt động từ tháng 4 năm nay.

ACV đã đầu tư vào sân bay Long Thành 28.000 tỷ đồng, tăng thêm 8.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng năm nay, ACV đạt doanh thu thuần gần 19.200 tỷ đồng (tăng gần 14%) và lãi ròng hơn 8.900 tỷ đồng (tăng hơn 5% so với cùng kỳ). Kết quả này giúp ACV hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và vượt 5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Cuối quý III, ACV sở hữu khối tài sản ngắn hạn 33.600 tỷ đồng. Trong đó: tiền mặt đạt 4.700 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng hơn 15.300 tỷ đồng. Tài sản dài hạn cũng tăng lên gần 52.550 tỷ đồng - cao hơn 16.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản cố định tăng từ 12.000 tỷ đồng lên hơn 20.700 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, ACV ghi nhận nợ ngắn hạn hơn 9.000 tỷ đồng nhưng nợ vay ngắn hạn chỉ 430 tỷ đồng. Nợ dài hạn đạt 10.150 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn chiếm phần lớn với 9.800 tỷ đồng.

Hiện tại, ACV đang tập trung nguồn lực vào dự án sân bay Long Thành. Chi phí xây dựng dở dang cho sân bay Long Thành lên tới 28.000 tỷ đồng, tăng thêm 8.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 và chính thức vận hành thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Hồi tháng 10, ACV đã có tờ trình gửi Thủ tướng, đề xuất được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng đường băng thứ 3 tại sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Đường băng số 3 dài 4.000 m, rộng 60 m, được thiết kế đáp ứng khai thác máy bay Airbus A380 hoặc tương đương. Hạng mục này nằm trong phạm vi đầu tư giai đoạn 2 của dự án, cùng với nhà ga hành khách thứ 2, nhằm nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Đến nay, đường băng thứ nhất của sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng bay hiệu chuẩn từ ngày 26/9. Đường băng thứ 2 đã được khởi công vào tháng 6 và dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm nay.

Ngoài việc xây dựng đường băng số 3, ACV cũng đề xuất được giao làm chủ đầu tư toàn bộ dự án giai đoạn 2 của sân bay Long Thành.

Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 350 tỷ đồng.

Theo giải trình của SGN, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là việc chấm dứt cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho Vietjet tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 20/4. Dù sản lượng phục vụ các hãng hàng không quốc tế tăng trưởng tốt nhưng không bù đắp phần doanh thu bị mất từ Vietjet.

CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn đã vượt 16% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Ngoài ra, trong quý III, SGN phát sinh nhiều chi phí bất thường. Cụ thể, công ty đã đầu tư sửa chữa, cải tạo và chuyển văn phòng làm việc sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. SGN cũng chi mạnh cho hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, dịch vụ mới nhằm bù đắp khoản doanh thu từ Vietjet.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SGN ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 1.124 tỷ đồng, trong khi lãi ròng đạt gần 166 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, SGN vẫn hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt 16% kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận năm nay đã được điều chỉnh giảm tới 33% so với năm 2024 sau khi Vietjet quyết định chấm dứt hợp tác với SGN.