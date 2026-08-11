AEON Việt Nam khởi công TTTM mới tại khu vực Đồng bằng sồng Hồng

Việt Nam tiếp tục được Tập đoàn AEON xác định là thị trường ưu tiên hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2030, AEON đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên hơn ba lần so với hiện tại và dự kiến phân bổ khoảng 60% tổng ngân sách đầu tư của Tập đoàn tại khu vực ASEAN cho Việt Nam, tập trung vào ba trụ cột chiến lược cốt lõi: tăng tốc mở rộng với đa dạng mô hình; đẩy mạnh phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng; và xây dựng "Hệ sinh thái AEON".

AEON Phủ Lý là một trong những dự án trọng điểm của AEON trong chiến lược phát triển tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam - cho biết: "Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Với tổng vốn đầu tư hơn 940 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra hơn 800 cơ hội việc làm mới trong quá trình vận hành."

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa, AEON Phủ Lý hướng đến trở thành TTTM "một điểm đến" dành cho các gia đình trẻ chú trọng chất lượng sống. Với tổng diện tích sàn khoảng 26.264 m², dự án dự kiến khai trương trong năm 2027, hướng đến mang lại trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí hiện đại cho người dân trong khu vực.

Bên cạnh khu vực Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị cùng các cửa hàng Chuyên doanh do AEON trực tiếp vận hành, AEON còn hợp tác với nhiều đối tác thuê nhằm kiến tạo một không gian mua sắm phong phú, hiện đại và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ hiện đại trong khu vực.

Với định hướng tôn vinh bản sắc địa phương, AEON Phủ Lý được thiết kế hướng đến mục tiêu kiến tạo không gian mang tính biểu tượng, nơi kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của khu vực với phong cách sống đô thị hiện đại. Thông qua đó, dự án hướng đến mang lại những trải nghiệm mới cho khách hàng, thu hút du khách, đồng thời góp phần lan tỏa niềm tự hào về địa phương và tạo dựng những giá trị mới cho cộng đồng trong tương lai.

Lễ Khởi công TTTM AEON Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình ngày 8/8/2026

Theo ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, việc lựa chọn phường Phủ Lý làm địa điểm triển khai dự án thể hiện niềm tin của Tập đoàn AEON vào vị trí chiến lược trên tuyến giao thông trọng điểm Hà Nội - Thanh Hóa, tiềm năng tiêu dùng, lợi thế kết nối trong Vùng Đồng bằng Sông Hồng và môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện, năng động của tỉnh Ninh Bình.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm dự kiến mang đến khoảng 800 cơ hội việc làm tại địa phương, bao gồm nhân viên của AEON Việt Nam và các đối tác thuê mặt bằng. AEON Việt Nam cũng hướng tới thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Ninh Bình thông qua kết nối với các nhà cung cấp địa phương.

Bên cạnh đó, AEON sẽ tích cực giới thiệu và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch khi trở thành một điểm nhấn biểu tượng mới của đô thị".

Tại Ninh Bình, dự án được kỳ vọng góp phần phát triển hạ tầng thương mại và dịch vụ hiện đại, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có mục tiêu đưa tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,1% và tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 11%/năm vào năm 2030.