Vietcap: AMY GRUPO sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Báo cáo phân tích vừa được Vietcap công bố không chỉ phác họa rõ hơn mô hình tăng trưởng của doanh nghiệp mà còn chỉ ra những lợi thế cạnh tranh, hiệu quả sinh lời cùng dư địa phát triển trong trung và dài hạn của một trong những doanh nghiệp vật liệu xây dựng đang nổi lên tại Việt Nam.

Hai động lực tăng trưởng mở ra chu kỳ phát triển mới

Điểm đáng chú ý đầu tiên trong báo cáo của Vietcap là cách tổ chức này nhìn nhận mô hình kinh doanh của AMY GRUPO. Thay vì chỉ là doanh nghiệp gạch truyền thống, AMY hiện được đánh giá đang sở hữu hai trụ cột tăng trưởng gồm gạch ceramic/porcelain và sàn vinyl. Trong đó, mỗi mảng đảm nhiệm một vai trò khác nhau nhưng bổ trợ hiệu quả cho nhau trong chiến lược phát triển dài hạn.

Theo Vietcap, gạch và vinyl sẽ là hai động lực tăng trưởng của AMY GRUPO trong giai đoạn tới. Trong đó, mảng gạch tiếp tục đóng vai trò nền tảng với 12 dây chuyền sản xuất, công suất 30 triệu m²/năm, đóng góp khoảng 36% doanh thu năm 2025 và được kỳ vọng tăng trưởng 16%/năm giai đoạn 2025–2028 nhờ mở rộng công suất lên 35 triệu m²/năm và phát triển dòng gạch khổ lớn.

Trong khi đó, vinyl – hiện đóng góp 64% doanh thu và 65% lợi nhuận gộp – được Vietcap xác định là động lực tăng trưởng chính khi doanh nghiệp hưởng lợi từ xu hướng các nhà mua Mỹ đa dạng hóa nguồn cung khỏi Trung Quốc. Trên cơ sở đó, doanh thu mảng vinyl được dự báo tăng trưởng 26%/năm trong giai đoạn 2025–2028.

Sự cộng hưởng của hai trụ cột này là cơ sở để Vietcap đưa ra dự báo tăng trưởng mạnh cho AMY GRUPO trong ba năm tới. Theo đó, doanh thu hợp nhất và LNST CĐTS của doanh nghiệp được kỳ vọng tăng trưởng kép lần lượt 23% và 24% trong giai đoạn 2025–2028, và đạt 12.876 tỷ đồng doanh thu, 1.360 tỷ đồng LNST CĐTS vào năm 2028.

Cùng với đó, lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến tăng từ 716 tỷ đồng lên 839 tỷ đồng, 1.056 tỷ đồng và 1.360 tỷ đồng, đạt CAGR 24%. Đây là mức tăng trưởng nổi bật trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng đang bước vào chu kỳ phục hồi, phản ánh kỳ vọng của Vietcap đối với khả năng mở rộng quy mô, nâng cao cơ cấu sản phẩm và khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu của AMY.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, AMY cũng định hướng duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn, với tỷ lệ cổ tức dự kiến 25%-40% trong năm 2026, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu. Sau khi niêm yết, công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt 2.000 đồng. Vietcap dự báo, AMY có mức chia cổ tức tiền đạt 2.500 đồng trong năm 2026, 3.000 đồng trong năm 2027 và 3.500 đồng trong năm 2028.

Lợi thế cạnh tranh và nền tảng tài chính tạo bệ phóng tăng trưởng

Theo Vietcap, triển vọng của AMY không chỉ đến từ quy mô thị trường mà còn được xây dựng trên những lợi thế cạnh tranh đã được chứng minh trong thực tế.

Trước hết là vị thế xuất khẩu. Dù chỉ chiếm khoảng 3,3% công suất gạch lát sàn của Việt Nam, AMY lại đóng góp tới 34% giá trị xuất khẩu gạch của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2025. Ở mảng vinyl, doanh nghiệp là đơn vị Việt Nam duy nhất nằm trong nhóm 5 nhà xuất khẩu sàn vinyl lớn nhất cả nước, đồng thời chiếm khoảng 9% giá trị xuất khẩu vinyl sang thị trường Mỹ. Theo Vietcap, điều này phản ánh năng lực tiếp cận thị trường quốc tế và khả năng xây dựng tệp khách hàng xuất khẩu của doanh nghiệp.

Vietcap cũng đánh giá cao năng lực thực thi của AMY khi đã chứng minh khả năng chuyển hóa chiến lược thành kết quả kinh doanh. Kể từ khi đầu tư vào mảng vinyl từ năm 2020, doanh nghiệp đã nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu xuất khẩu. Giai đoạn 2021–2025, doanh thu và lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng trưởng kép lần lượt 38% và 66%, trong khi doanh số sang thị trường Mỹ tăng trưởng 70%.

Bên cạnh đó là lợi thế về chi phí nhờ nguồn nguyên liệu trong nước, quy mô nhập khẩu PVC lớn và chiến lược phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng như gạch khổ lớn, L-SPC, PET và WPC. Doanh nghiệp đồng thời sở hữu mạng lưới phân phối tại hơn 35 thị trường xuất khẩu, 34 nhà phân phối độc quyền và hơn 150 showroom, tạo nền tảng mở rộng quy mô trong những năm tới.

Những lợi thế này được phản ánh qua các chỉ số tài chính. Năm 2025, AMY ghi nhận 6.998 tỷ đồng doanh thu, 716 tỷ đồng lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số, biên lợi nhuận gộp 19,2%, biên lợi nhuận ròng 10,2%, ROA 12,9% và ROE 41,3%. Đáng chú ý, ROE của doanh nghiệp cao hơn nhiều so với mức 6,2% của nhóm doanh nghiệp cùng ngành mà Vietcap sử dụng để so sánh, trong khi ROA cũng vượt xa mức bình quân 3,5%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và tài sản ở mức cao.

Vietcap cho biết AMY sẽ tiếp tục bước vào chu kỳ đầu tư mới trong giai đoạn 2026–2027, Tận dụng nguồn vốn từ IPO, doanh nghiệp đặt kế hoạch sẽ mở rộng nâng tổng công suất thiết kế lên 106 triệu m²/năm vào năm 2028, tập trung vào các dòng gạch khổ lớn và sản phẩm vinyl cao cấp. Tổ chức này đánh giá rủi ro thực thi ở mức có thể kiểm soát nhờ lịch sử mở rộng công suất thành công, khả năng nhanh chóng nâng hiệu suất vận hành và tạo dòng tiền để giảm đòn bẩy tài chính.

Sau 10 năm đầu tiên, AMY GRUPO không chỉ mở rộng đáng kể về quy mô mà còn xây dựng được nền tảng tăng trưởng tốt. Với mô hình tăng trưởng hai động lực, hiệu quả sinh lời vượt trội và dư địa phát triển tích cực, kế hoạch IPO năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn.