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Aeonmall Việt Nam tăng vốn điều lệ thêm gần 500 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Aeonmall Việt Nam tăng vốn điều lệ thêm gần 500 tỷ đồng

AEON xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2013, khai trương TTTM đầu tiên vào năm 2014, và dự kiến sẽ đưa thêm vào vận hành 4 TTTM chỉ trong riêng năm 2026.

Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ tăng thêm gần 500 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn điều lệ tăng từ 27.942,9 tỷ đồng lên 28.439,3 tỷ đồng (1,18 tỷ USD), tức là tăng 496,4 tỷ đồng, tương đương gần 2%.﻿

Aeonmall Việt Nam tăng vốn điều lệ thêm gần 500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Aeonmall Việt Nam không đưa thêm lý do cho việc tăng vốn này, trong bối cảnh Aeon Mall đang liên tục mở rộng thêm nhiều cơ sở tại Việt Nam. Giữa tháng 9, ﻿ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, cho biết Aeon sẽ mở mới 4 trung tâm thương mại trong năm nay.

Việc này ﻿hướng tới tăng gấp ba doanh thu vào 2030, ông cho biết thêm.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết: "Năm 2026, với việc mở mới 4 Trung tâm thương mại, đây là tốc độ mở rộng lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn AEON tại Việt Nam".

Cụ thể, AEON Đà Nẵng Thanh Khê đã khai trương ngày 1/7/2026; AEON Hải Dương tại TP. Hải Phòng dự kiến khai trương vào tháng 10/2026. AEON Thanh Hóa và AEON Hạ Long là hai dự án tiếp theo sẽ được đưa vào vận hành trong quý IV/2026, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của AEON tại Bắc Trung Bộ và miền Bắc.

Theo báo cáo của AEON Mall cho năm tài khóa 2025 (tháng 3/2025-tháng 2/2026), doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn Nhật lần lượt là khoảng 472 tỷ yên và 68,4 tỷ yên, tương đương 77.523 tỷ đồng và 11.221 tỷ đồng.

Không tính sân nhà Nhật Bản với doanh thu khổng lồ 364,7 tỷ yên, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn thứ hai với 18,8 tỷ yên, tương đương 3.088 tỷ đồng (tăng 8,7% so với cùng kỳ).

Chỉ tính riêng ngành bán lẻ, con số của Aeon vẫn là tí hon so với các "đại gia" khác như Central Retail của Thái Lan, Bách Hóa Xanh, hay Co.opmart﻿.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
AEON Mall Việt Nam

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