Agimexpharm dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu AGP

Thông tin từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (CNVSDC), ngày 27/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (Agimexpharm, MCK: AGP).

Theo đó, Agimexpharm dự kiến phát hành 3.992.290 cổ phiếu AGP với tỷ lệ thực hiện: 20:03 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, 20 quyền mua sẽ được mua 3 cổ phiếu mới). Giá phát hành là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Ảnh minh họa: AGP

Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 4/12/2025 đến ngày 18/12/2025. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 4/12/2025 đến ngày 25/12/2025. Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán khoản nợ vay gần 100 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý III/2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức gần 204 tỷ đồng; tăng khoảng 5 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp hơn 63 tỷ đồng; trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 15 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế quý III/2025 của Agimexpharm đạt gần 13 tỷ đồng; tăng nhẹ so với kết quả gần 12,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần và lãi ròng của doanh nghiệp lần lượt đạt hơn 611 tỷ đồng và hơn 37 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của AGP ở mức1.242 tỷ đồng; trong đó, tài sản ngắn hạn tăng nhẹ từ 698 tỷ đồng lên 703 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng tăng nhẹ từ 786 tỷ đồng lên gần 802 tỷ đồng; hầu hết là nợ ngắn hạn gần 689 tỷ đồng.



