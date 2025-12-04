Agora City tâm điểm thu hút dòng tiền khu Tây TP.HCM

Pháp lý minh bạch, sổ hồng sẵn sàng bàn giao

Từ cuối năm 2024 đến nay, xu hướng đầu tư bất động sản tại Việt Nam đang chuyển dịch dần từ "ngắn hạn, lướt sóng" sang đầu tư hướng đến giá trị thực, bền vững, đồng thời giữ dòng tiền trung hạn và dài hạn. Theo đó, người mua ngày càng trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn dự án, chỉ xuống tiền khi sản phẩm bất động sản sở hữu pháp lý chuẩn chỉnh, ưu tiên sổ hồng trao tay.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, minh bạch pháp lý còn là điều kiện cần để đánh giá uy tín và tiềm lực chủ đầu tư, từ đó xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng. Mặt khác, việc mong muốn sổ hồng sẵn sàng bàn giao là tâm lý thường trực của người mua, bởi: Đối với người mua ở, quyền sở hữu rõ ràng giúp an tâm xây dựng và lập kế hoạch cuộc sống ổn định. Còn đối với nhà đầu tư, tài sản có pháp lý hoàn chỉnh sẽ có khả năng giữ giá tốt, dễ giao dịch, và hạn chế tổi thiểu biến động rủi ro.

Tại dự án Agora City, hơn 80% khách hàng quyết định xuống tiền đầu tư dự án vì sổ hồng riêng từng nền, sẵn sàng trao tay chủ nhân. Đơn cử như vợ chồng anh Trần Ngọc Hải - chủ nhân 1 nền nhà phố tại phân khu Hoa Hồng vì nhận nền giao sổ hồng ngay.

"Với pháp lý chuẩn, an toàn, tôi tự tin thời gian sau này đô thị mới này sẽ phát triển rất nhiều, nên 2 vợ chồng mua để làm của để dành cho con", anh Hải nhấn mạnh.

Sổ hồng sẵn sàng dành cho các Nhà đầu tư

Đại diện chủ đầu tư Thủ Thừa Invest cho biết: "Hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý là yêu cầu đầu tiên để xây dựng một đô thị đúng nghĩa. Việc mỗi nền đất đều có sổ riêng chính là lời khẳng định của chúng tôi về chất lượng, uy tín và mức độ an toàn pháp lý dành cho khách hàng."

Giữa một thị trường đang tái thiết lập tiêu chuẩn mới thì một dự án "làm thật - pháp lý chuẩn - sổ hồng ngay" như Agora City gần như trở thành lựa chọn hiếm và an toàn bậc nhất.

Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Thủ Thừa với giá trị sống vượt trội không thể sao chép

Nếu lợi thế sổ hồng trao tay là điều kiện cần thì việc quy hoạch và phát triển đại đô thị kiểu mẫu, thu hút cư dân về ở thực chính là điều kiện đủ tạo sức bật tăng giá bền vững cho Agora City.

Agora City là điểm đến hấp dẫn của người dân Thủ Thừa

Ghi nhận thực tế, mỗi ngày đô thị 127ha này một đổi mới. Có thể kể đến, các trục đường chính, công viên cây xanh, vườn tượng Châu Âu, hệ thống 3 sân pickle ball, nhà hàng ẩm thực ven sông The River Bistro, cafe Trung Nguyên,… đã hoàn thiện, trở thành điểm đến hấp dẫn, mang bản sắc riêng của khu đô thị.

Được biết, dự án còn là nơi giao lưu kết nối cộng đồng, nơi tổ chức những sự kiện văn hóa ý nghĩa như giải pickle ball quy mô cấp xã Thủ Thừa, câu lạc bộ dưỡng sinh, trung thu cho em quy mô 1.000 người, bối cảnh phim truyền hình,… Bên trong dự án, trung tâm hành chính xã Thủ Thừa rộng 5ha, nơi làm việc của 26 cơ quan ban ngành cũng đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2025.

Đáng chú ý, trung tuần tháng 12/2025 siêu thị Co.opmart tại Agora City sẽ chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khi Co.opmart đi vào vận hành sẽ đảm bảo công suất phục vụ 50.000 – 100.000 cư dân trong và ngoài khu đô thị. Song song, Co.opmart sẽ áp dụng công nghệ hiện đại cùng đội ngũ triển khai chuyên nghiệp, cung cấp sản phẩm chất lượng và mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dành cho cư dân Agora City.

Theo chủ đầu tư, trong thời gian tới Agora City sẽ tiếp tục hoàn thiện 48 tiện ích lớn, 52 tiện ích nhỏ theo cam kết với khách hàng như lâu đài rượu vang, công viên hoà bình, phố đi bộ, quảng trường ánh sáng, hồ bơi, clubhouse, công viên thiên nga, nhà hàng, bến du thuyền, trường mầm non, trung tâm y tế,… Tất cả để kiến tạo một khu đô thị "all-in-one" kiểu mẫu hiện đại bậc nhất khu vực, nơi những người con xa quê mong muốn trở về và thế hệ người dân, chuyên gia đang làm việc tại Thủ Thừa mong muốn tìm chốn an cư hiện đại, cách TP.HCM chỉ 25 phút di chuyển qua đại lộ 818 và cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Đại diện chủ đầu tư cũng chia sẻ, Thủ Thừa Invest không chỉ tập trung vào mục tiêu kinh doanh mà còn gắn liền với trách nhiệm phụng sự địa phương. Do đó, đô thị trung tâm hành chính thương mại Agora City được phát triển với khát vọng mang đến một không gian sống hiện đại, đẳng cấp chuẩn gu cho người dân địa phương, đồng thời góp phần nâng tầm diện mạo đô thị tại Thủ Thừa.

Nhìn vào lộ trình triển khai tiện ích của Agora City, có thể thấy sự nghiêm túc, nhất quán trong phát triển đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Thủ Thừa chủ đầu tư. Đây cũng là nền tảng vững chắc để giá trị bất động sản tại đô thị bật tăng theo thời giàn, bởi đô thị càng sôi động, càng sinh khí tất yếu sẽ bứt tốc.