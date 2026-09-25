Agribank chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống, tăng khả năng tiếp cận vốn và phụng sự khách hàng

‏Chính vì vậy, xác định sứ mệnh của mình trong việc phục vụ khách hàng, phát triển hệ thống nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank đã và đang hiện đại hóa hệ thống, thích ứng với xu thế ngân hàng số, nâng cao chất lượng phụng sự người dân.‏

‏Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng‏

‏Mới đây, ngày 18/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa". Đây là nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện.‏

‏Theo đó, Đề án được xây dựng bám sát đường lối, chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kết luận số 18, các Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…‏

‏Đề án bao gồm 5 quan điểm lớn, 3 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gắn kết với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế "2 con số". Đồng thời, đề án có tính đồng bộ, liên kết chặt chẽ với các nội dung Đề án "Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045" của Bộ Tài chính được phê duyệt tại Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026.‏

‏Nhiệm vụ, giải pháp hiện đại hóa hệ thống ngân hàng là một trong 4 nhóm giải pháp trọng tâm trong Đề án "Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa"‏

‏Để triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án, NHNN đã cụ thể hóa 4 nhóm giải pháp thành 53 nhiệm vụ, xác định thời hạn hoàn thành và phân công cụ thể đơn vị chủ trì, phối hợp.‏

‏Trong 4 nhóm giải pháp này, điều được đặc biệt quan tâm chính là nhóm thứ hai là nhiệm vụ, giải pháp hiện đại hóa hệ thống ngân hàng. Cụ thể, hiện đại hóa hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối; Hiện đại hóa các hệ thống thanh toán, đổi mới công tác quản lý, giám sát các hệ thống thanh toán; Hiện đại hóa, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; Hiện đại hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng. ‏

‏Đặc biệt, nhóm thứ tư trong đề án chính là việc các định hướng và giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.‏

‏Vào giữa tháng 8 vừa qua, phát biểu tại sự kiện "Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026" với chủ đề "Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI" , Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn khẳng định, chuyển đổi số ngân hàng không chỉ nhằm hiện đại hóa bản thân ngành Ngân hàng, mà phải góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.‏

‏Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đánh giá, 5 năm qua, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đến nay, gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 đã vượt 28 lần GDP; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong 5 năm qua tăng bình quân khoảng 59% mỗi năm, riêng giao dịch tài chính qua mã QR tăng bình quân trên 100% mỗi năm. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng nói rằng, kết quả đạt được chỉ là bước đầu, các ngân hàng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ có trọng tâm, lấy hiệu quả làm thước đo.‏

‏Agribank - Chuyển đổi số, hiện đại hóa gắn với sứ mệnh phụng sự khách hàng‏

‏Với Agribank, việc chuyển đổi số đã được xác định là bước đường phải đi trong hành trình phát triển. Đặc biệt trong giai đoạn cả hệ thống chính trị đang bước vào kỷ nguyên số. Vì vậy, Agribank xác định, chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống không chỉ là câu chuyện xây dựng nền tảng công nghệ mà còn gắn với nhiệm vụ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tới đông đảo người dân, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn.‏

‏Hành trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng của Agribank được thực hiện một cách bài bản, khoa học và có định hướng rõ ràng. Hành trình này được thực hiện xuyên suốt và với sự đồng lòng của cả hệ thống. Phó Tổng Giám đốc Agribank Đỗ Đức Thành, từng nhấn mạnh rằng, chuyển đổi số tại Agribank là hành trình thúc đẩy tài chính toàn diện. "Với Agribank, chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà còn là hành trình kiến tạo cân bằng đến mọi khách hàng".‏

‏Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Agribank có hơn 12 triệu tài khoản, 14 triệu thẻ tại khu vực nông thôn; hơn nửa triệu người yếu thế, 2 triệu người dân nhận trợ cấp an sinh, bảo hiểm qua tài khoản. Hơn 200 kiosk thông minh, hàng trăm trạm dịch vụ số tích hợp AI và tổng đài AI hỗ trợ 15 triệu khách hàng đang góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.‏

‏Agribank luôn nỗ lực đưa các dịch vụ số, tiện ích số đến gần với người dân

‏Minh chứng rõ ràng nhất cho việc chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống chính là các sản phẩm của Agribank đã và đang giúp khách hàng tiện dụng hơn trong việc sử dụng dịch vụ. Theo đó, Agribank Plus đang phục vụ hơn 15 triệu khách hàng với gần 200 sản phẩm, dịch vụ, tiện ích; Agribank eBanking hiện phục vụ hơn 73.000 khách hàng doanh nghiệp, tỷ lệ hoạt động đạt 99,88%, riêng năm 2026 có hơn 18.000 doanh nghiệp đăng ký mới; Với việc tích hợp AI, OCR, xác thực VNeID và dữ liệu số, Trạm Dịch vụ công số giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ khoảng 15 phút xuống 3-5 phút. Bên cạnh đó, Giải pháp "Agribank Safe Flow - Dòng chảy an toàn" góp phần tăng cường nhận diện, phòng ngừa gian lận và bảo vệ khách hàng trong giao dịch số.‏

‏Vào tháng 6/2026, tại Chương trình Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (I4 Impact Awards) 2026, hai giải pháp công nghệ số của Agribank gồm Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm và Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending được biểu dương là hai dịch vụ số xuất sắc đạt danh hiệu Thành tựu vì Việt Nam số 2026. Chương trình Viet Nam I4 Impact Awards 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.‏

‏Trước đó, ngày 28/5, tại lễ trao Giải thưởng Sao Khuê và công bố bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, Agribank SmartForm và Agribank Online Lending cũng được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 ở các lĩnh vực BPO & Số hóa dữ liệu và Công nghệ tài chính.‏

‏Có thể nói, việc hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện hệ thống đã được Agribank thực hiện một cách bài bản, khoa học và đã đạt được nhiều dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, đây chỉ được xem là bước khởi đầu cho hành trình phát triển của Agribank trong Kỷ nguyên số. Trong thời gian tới, việc hiện đại hệ thống vẫn tiếp tục là một trong những mục tiêu cốt lõi của Agriank trong hành trình phụng sự khách hàng, là "bệ đỡ" cho Tam nông, cho các doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

10 chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên 520 nghìn tỷ đồng‏

‏Ngày 18/9/2026, phát biểu tại Hội nghị "Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế và là một trong những nhóm khách hàng trọng tâm được Agribank ưu tiên đồng hành. Bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh.‏

‏Bằng nguồn lực của ngân hàng, Agribank chủ động triển khai 10 chương trình tín dụng ưu đãi có đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tổng quy mô trên 520 nghìn tỷ đồng. Các chương trình đều có chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi, giảm từ 1,5% đến 2,5% so với mức lãi suất thông thường. Bên cạnh đó còn có các ưu đãi về phí dịch vụ, phí thanh toán quốc tế, các chính sách ưu đãi về bảo hiểm, mở thẻ tín dụng… nhằm giảm chi phí tài chính tổng thể cho doanh nghiệp.