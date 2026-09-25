Một ngân hàng vừa thiết lập kỷ lục chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam, VPBank và Techcombank cũng sắp cán mốc

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa thông báo phát hành thành công 805,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được từ đợt chào bán này là gầnn 8.055 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, lượng cổ phiếu lưu hành của MB tăng lên gần 10,068 tỷ đơn vị - cao nhất thị trường chứng khoán. Đồng thời giúp ngân hàng nâng vốn điều lệ từ 92.632 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng, đưa MB trở thành ngân hàng đầu tiên cán mốc vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng.

Trước đó, MB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/8 để thực hiện hai phương án tăng vốn, gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, MB phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 12.000 tỷ đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025 của ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng với MB, hai ngân hàng tư nhân quy mô lớn là Techcombank và VPBank cũng đang thực hiện những bước cuối cùng để tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) mới đây ban hành nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, trong đó có hai đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo nghị quyết, Techcombank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Tại thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Techcombank là 70.862 tỷ đồng, tương ứng khoảng 7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Với phương án trả cổ tức, ngân hàng dự kiến phát hành thêm hơn 3,5 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 35.431 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Bên cạnh đợt trả cổ tức, Techcombank dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị gần 300 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ mới của ngân hàng dự kiến đạt 106.593 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) thông báo ngày 25/9/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo phương án, VPBank dự kiến phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 26,04104%.

Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh khi phân bổ quyền sẽ được phân phối cho Công đoàn Ngân hàng VPBank - Hội sở, nhằm đảm bảo phân bổ hết toàn bộ số cổ phiếu phát hành. Sau đợt chia cổ tức, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt chẵn 100.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng vốn điều lệ dự kiến được sử dụng là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, căn cứ báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.

Ngoài ra, VPBank còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài. Nếu thực hiện, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng lên hơn 106.200 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2026, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị và mở rộng quy mô hoạt động.