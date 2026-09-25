Lãi suất cho vay  tiếp tục tăng: Áp lực trên vai người mua nhà

Lãi suất cho vay bình quân tăng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng 8. Theo đó, so với tháng 7, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ đã tăng 0,1 - 0,2%/năm, lên mức 8,4 - 10,7%/năm.

Như vậy, lãi suất cho vay đã liên tục có xu hướng tăng. Hồi tháng 12/2025, theo công bố của NHNN, lãi suất cho vay bình quân mới ở mức 6,7 - 9%/năm. Tính từ đầu năm, lãi suất cho vay đã tăng bình quân khoảng 1,7%/năm.

Còn so với 1 năm trước, mức lãi suất này thậm chí đã tăng tới 2,9%/năm.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 20 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 8. Trong đó, tại Techcombank lãi suất cho vay bình quân tháng 8 lên tới 11,2%/năm, tăng gần 0,6% so với tháng trước. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân đã lên tới 4%. Nhiều ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân vượt 10%/năm.

Tại một số ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, dù đa phần chưa công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 8, song dữ liệu tháng 7 cho thấy mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Đơn cử như VietinBank, lãi suất cho vay bình quân tháng 7 đang ở mức 6,21%/năm; chênh lệch lãi suất huy động – cho vay ở mức 2,23%/năm.

Tại Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân tháng 7 ở mức 7,4%/năm, chênh lệch lãi suất huy động – cho vay ở mức 3,7%/năm; chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân sau khi trừ đi các chi phí liên quan hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn của nhà băng này ở mức 2,2%/năm.

Không chỉ lãi suất cho vay thông thường, lĩnh vực ưu tiên cũng có xu hướng tăng. Dữ liệu của NHNN cho thấy, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên trong tháng 8 đã tăng nhẹ 0,1%, lên khoảng 4%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN.

Riêng đối với lãi suất tiền gửi, dữ liệu công bố từ NHNN cho thấy cũng đã nhích tăng thêm khoảng 0,2% so với tháng trước.

Từ đầu năm, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3% với kỳ hạn dưới 6 tháng nhưng tăng mạnh tới trên dưới 2% đối với các kỳ hạn khác, đặc biệt là kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng và kỳ hạn trên 24 tháng.

Như vậy, lãi suất cho vay thậm chí còn tăng với tốc độ nhanh hơn so với lãi suất tiền gửi. Điều này có thể đến từ yếu tố kỳ hạn. Theo đó, các khoản vay đang tập trung ở các kỳ hạn dài, trong khi huy động vốn tại các ngân hàng vẫn chủ yếu là ngắn hạn và trung hạn.

Áp lực trên vai người mua nhà

Chị Trịnh Minh Phương (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị chào bán căn hộ ở mức gần 4,2 tỷ đồng hồi đầu tháng 8 nhưng nay lại phải hạ giá còn 4 tỷ đồng mà không có ai hỏi mua.

Chị Phương cho biết, điều khiến chị phải tìm cách thoát hàng nhanh là vì áp lực dòng tiền. Một phần tiền mua căn hộ của chị là vay ngân hàng, tiền lãi và các khoản chi tiêu vẫn đến hạn mỗi tháng. “Khi mua, tôi nghĩ chỉ cần giữ vài tháng là có người mua lại. Bây giờ khách cứ chờ giá xuống. Có người trả thấp hơn cả giá tôi mua”.

Trong khi đó chị Trần Hải Yến (Thanh Xuân, Hà Nội) thì cho biết, hàng tháng chị vẫn phải dành 18 triệu đồng để thanh toán tiền gốc và lãi ngân hàng. Chị Yến chia sẻ, muốn cắt lỗ căn hộ vừa mua năm ngoái nhưng rất khó khăn, trong khi giờ cứ mở mắt ra là thấy khoản tiền lãi “khủng” treo trên đầu...

Thực tế trên thị trường bất động sản, áp lực đang dồn mạnh nhất vào những người xuống tiền ở vùng giá cao, đặc biệt là nhóm sử dụng đòn bẩy tài chính.

Theo khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nhiều chủ sở hữu đã phải cắt lỗ 100-300 triệu đồng mỗi sản phẩm để thu hồi vốn. Áp lực lớn nhất thuộc về nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao, khi thời gian ân hạn nợ gốc kết thúc và nghĩa vụ trả nợ tăng lên. Trong bối cảnh thanh khoản giảm, việc hạ giá trở thành lựa chọn gần như bắt buộc.

Ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch Tập đoàn G6 dự báo, ít nhất từ nay đến hết quý I/2027, mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao. Theo ông, diễn biến lãi suất của thị trường Việt Nam còn phụ thuộc vào các quyết định điều hành chính sách tiền tệ quốc tế và trong nước.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc cấp cao, trưởng thị trường Hà Nội, JLL Việt Nam bày tỏ, rất khó đưa ra dự báo chính xác tuyệt đối về lãi suất. Tuy nhiên, theo các dự báo mà bà tiếp cận, khả năng lãi suất giảm từ nay đến cuối năm là không cao.

Theo bà Vân, nhu cầu vốn của các chủ đầu tư lớn trong khi khả năng tiếp cận vốn vẫn gặp những hạn chế nhất định. Vì vậy, khi đánh giá tác động của lãi suất cần nhìn từ cả hai phía: doanh nghiệp phát triển dự án và người mua nhà.