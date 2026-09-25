MB muốn chuyển nhượng cổ phần Bảo hiểm AAA cho MBCapital

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Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB) đã có công bố thông tin bất thường gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.

Cụ thể, HĐQT MB đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-MB-HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng cổ phần Tổng Công ty CP Bảo hiểm AAA cho Công ty CP Quản lý Quỹ MB (MBCapital). MBCapital được biết đến là công ty con do MB nắm 90,77% vốn (tính đến ngày 30/6/2026).

Trong một diễn biến khác, ngày 22/9/2026, MB đã có thông báo về việc ông Hà Trọng Khiêm không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Lý do là vì ông Hà Trọng Khiêm sẽ nhận nhiệm vụ chuyên trách tại chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) kể từ ngày 22/9/2026.

Ngày 17/9 vừa qua, MB đã ban hành quyết định số 1261/QĐ-MB-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua nhưng chưa phân phối hết cho cán bộ nhân viên.

Theo quyết định này, tổng số lượng cổ phiếu chào bán hơn 12,3 triệu cổ phiếu, được phân bổ cho 3 nhóm cán bộ nhân viên gồm: Ban Điều hành MB (20%), Ban Giám đốc Khối/Đơn vị cấp CEO-1 và chức danh tương đương của MB (70%) và Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty thành viên của MB (10%).

Trước đó, MB triển khai chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán trong đợt này là 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động, kinh doanh của ngân hàng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.