Thị trường Sáng ngày 25/9: Giá bạc Phú Quý tăng nhẹ, bán ra cao hơn thế giới khoảng 6,6 triệu đồng/kg Hà Thu • 25/09/2026 - 10:09

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 25/9, giá bạc tại các thương hiệu trong nước như Phú Quý, DOJI quay đầu tăng, trong khi giá bạc Sacombank lại giảm nhẹ so với sáng hôm qua. Mức chênh lệch so với giá bạc thế giới tiếp tục nới rộng, trong đó giá bạc Phú Quý bán ra cao hơn thế giới khoảng 6,6 triệu đồng/kg.

Sáng ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch quanh mức gần 64 USD/ounce, giảm mạnh 0,2 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng ngày hôm qua (24/9). Cùng chiều diễn biến, giá vàng thế giới cũng giảm nhẹ 3 USD/ounce, đang giao dịch quanh 4.287 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giao ngay giảm nhẹ vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Năm, khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu phục hồi gây áp lực lên các kim loại quý không sinh lời.

Thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất thêm một lần nữa, sau khi các dữ liệu mới cho thấy hoạt động kinh tế và thị trường nhà ở Mỹ mạnh hơn dự kiến, qua đó củng cố xu hướng lợi suất trái phiếu tăng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 5,1%, trong khi chỉ số USD duy trì quanh mức 101.

Xác suất thị trường nhận định khả năng FED có thể nâng lãi suất trong tháng 10 đã tăng lên khoảng 70%.

Hiện thị trường đang tiếp tục dõi theo các số liệu về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 9 sẽ được công bố vào thứ Sáu. Nếu số đơn đặt hàng mạnh hơn hoặc kỳ vọng lạm phát tăng, giá kim loại quý có thể tiếp tục chịu áp lực trước tác động của lợi suất trái phiếu và đồng USD. Ngược lại, các dữ liệu yếu hơn sẽ là phép thử đối với lực bán vàng, bạc sau những phiên điều chỉnh vừa qua.

Đối với bạc, chuyên gia của Kitco News cho rằng, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đưa giá tăng trở lại vùng 65,35 - 66,47 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, các mục tiêu tiếp theo là 68 USD và 70 USD/ounce, trong đó 70 USD là ngưỡng có ý nghĩa tâm lý quan trọng.

Ở chiều giảm, mục tiêu của phe bán là phá vỡ mức 63,19 USD/ounce. Nếu xuyên thủng vùng này, giá có thể lùi về 61-62 USD, trước khi hướng tới 57 USD/ounce.

Nguồn: muavangbac.vn

Trong bối cảnh giá bạc vẫn trong xu hướng giằng co, quỹ bạc lớn nhất thế giới - iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã mua ròng trở lại sau 2 phiên liên tiếp bán ròng mạnh. Theo dữ liệu muavangbac.vn SLV đã mua 11,2 tấn bạc trong phiên ngày 24/9, sau khi đã bán 78,64 tấn bạc trong 2 phiên trước đó. Hiện, quỹ SLV nắm giữ 15,36 nghìn tấn bạc, tương đương 31,39 tỷ USD.

Tại thị trường trong nước, với mức giá hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương gần 53,8 triệu đồng/kg (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Khảo sát lúc 8h36 sáng ngày 25/9, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 2,199 – 2,267 triệu đồng/lượng, tăng 9.000 đồng đồng/lượng so với sáng ngày 24/9; giá bạc thỏi Phú Quý loại 1kg mua vào - bán ra ở mức 58,639 – 60,453 đồng/kg, tăng 240.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,236 – 2,316 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng 24/9. Trong khi đó, Sacombank – SBJ niêm yết giá bạc mua vào – bán ra ở mức 2,184 – 2,256 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 3.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua; giá bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 58,240 – 60,160 triệu đồng/kg, giảm 80.000 đồng/kg.

Như vậy, giá bạc Phú Quý mua vào đang cao hơn so với giá bạc thế giới khoảng 4,8 triệu đồng/kg, giá bán ra cao hơn giá thế giới khoảng 6,6 triệu đồng/kg, nới rộng mức chênh lệch với thế giới thêm 500.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng thời điểm sáng ngày 24/9.