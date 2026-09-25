Ngân hàng Nhật Bản có thể sắp chi 425 triệu USD để nâng sở hữu tại VPBank lên 20%

Nguồn tin của Reuters cho biết, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) của Nhật Bản đang tham gia các cuộc đàm phán ở giai đoạn nâng cao nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng tư nhân VPBank của Việt Nam.

Cụ thể, SMBC, mảng ngân hàng thuộc Sumitomo Mitsui Financial Group, đang thảo luận về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% hiện nay lên khoảng 20%.

Ngân hàng Nhật Bản đã mua 15% cổ phần VPBank vào năm 2023 trong một thương vụ trị giá 1,5 tỷ USD.

Theo các nguồn tin giấu tên, hai bên muốn hoàn tất giao dịch trong năm nay, nhưng vẫn còn bất đồng về vấn đề định giá. Một người cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu sẽ giúp SMBC gia tăng hiện diện tại một trong những thị trường ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đồng thời tiếp cận sâu hơn với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, tài sản hộ gia đình gia tăng và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần này đã được nhà cung cấp chỉ số FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi, một diễn biến được kỳ vọng sẽ thu hút thêm vốn nước ngoài và hỗ trợ mặt bằng định giá.

Theo một nguồn tin, VPBank đang yêu cầu một mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu, tương tự thương vụ năm 2023, khi SMBC trả mức giá cao hơn khoảng 40% so với giá thị trường.

Tuy nhiên, SMBC không muốn trả mức premium như vậy và đã thảo luận nội bộ về khả năng nâng tỷ lệ sở hữu thông qua việc mua cổ phiếu trên thị trường, thay vì thực hiện một đợt phát hành riêng lẻ.

Cả SMBC và VPBank đều từ chối bình luận.

Hồi tháng 4, VPBank cho biết ngân hàng đang thảo luận về một đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không tiết lộ danh tính cụ thể.

Một tháng sau, công ty tư vấn Turicum Investment Management có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết trong một báo cáo rằng VPBank được kỳ vọng có thể huy động khoảng 700-900 triệu USD thông qua việc bán số cổ phần mới phát hành này.

Theo mức giá thị trường hiện tại, 5% cổ phần VPBank có giá trị khoảng 425 triệu USD.

Khi công bố thương vụ năm 2023, SMBC cho biết khoản đầu tư vào VPBank sẽ giúp ngân hàng cung cấp thêm các dịch vụ tài chính cho khách hàng Nhật Bản và các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.

Việt Nam là nơi đặt nhiều cơ sở sản xuất hướng tới xuất khẩu của các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây, trong đó có Honda, Samsung và Intel.

SMBC khi đó cũng cho biết khoản đầu tư sẽ góp phần củng cố hoạt động ngân hàng bán lẻ của VPBank, bao gồm quản lý tài sản và thẻ tín dụng.

Theo một nguồn tin, một trong những mục tiêu của kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu lần này là giúp SMBC tiếp cận khách hàng Việt Nam dễ dàng hơn, bao gồm trong các thị trường bảo hiểm và tín dụng.

SMBC không phải ngân hàng ngoại duy nhất sở hữu cổ phần chiến lược tại một ngân hàng lớn của Việt Nam.

Mizuho Financial Group và MUFG Bank của Nhật Bản, cùng KEB Hana Bank của Hàn Quốc, hiện đều nắm giữ các khoản đầu tư chiến lược thiểu số tại những ngân hàng lớn của Việt Nam.

VPBank được nới room ngoại lên 49%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam nhìn chung bị giới hạn ở mức 30%, trong khi một nhà đầu tư nước ngoài riêng lẻ và các bên liên quan thường được phép sở hữu tối đa 20%. Tuy nhiên, VPBank là một trường hợp ngoại lệ.

Ngân hàng này đã được phép nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 49%, sau khi tham gia quá trình tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém là GPBank.

Nếu thương vụ đang được đàm phán hoàn tất theo phương án Reuters nêu, SMBC sẽ nâng sở hữu từ 15% lên khoảng 20% VPBank, tức mua thêm khoảng 5% cổ phần. Với thị giá hiện tại, phần cổ phần tăng thêm này tương đương khoảng 425 triệu USD.