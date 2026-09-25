Phó Thống đốc NHNN: Người dân ra nước ngoài có thể dùng ứng dụng ngân hàng Việt để thanh toán, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cũng có thể dùng ứng dụng của họ để chi trả...

Ngày 25/9/2026, nhằm thúc đẩy mở rộng thanh toán xuyên biên giới qua mã QR, đưa VietQRGlobal trở thành "cánh tay nối dài" cho hoạt động giao thương, du lịch và bán lẻ, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, VnEconomy đã phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) và NAPAS tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch".

Theo thông tin tại Hội thảo, đến hết năm 2025, đã có gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; giá trị TTKDTM gấp hơn 28 lần GDP. Trong giai đoạn 2021-2025,số lượng và giá trị giao dịch TTKDTM bình quân hằng năm tăng tương ứng 58,86% và 24,36%. Nhiều tổ chức tín dụng ghi nhận tỷ lệ giao dịch qua kênh số đạt mức trên 95%.



Theo NHNN, trong 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tiếp tục tăng trưởng khá. Giao dịch TTKDTM tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị; qua kênh Internet đạt tăng 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 35,33% về số lượng và 2,39% về giá trị. Trong đó, giao dịch thanh toán qua phương thức QR code đạt 311 triệu giao dịch với giá trị đạt 274,2 nghìn tỷ đồng (tăng 6,66% về số lượng và 25,85% về giá trị).

Theo số liệu từ NAPAS, VietQRGlobal đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao tại các thị trường đã kết nối.

Trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần trong khi giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc là thị trường được mở rộng kết nối sau nhóm các nước Đông Nam Á. NAPAS chính thức công bố dịch vụ qua kết nối với UPI vào tháng 12/2025, kết nối với Alipay vào tháng 4/2026 và kết nối với Weixin Pay vào tháng 8/2026, dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực. Chỉ sau bốn tháng mở rộng kết nối, đến tháng 8/2026, giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của Trung Quốc để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng tương ứng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị giao dịch so với tháng 4/2026.

Với việc hoàn thành kết nối với các nền tảng thanh toán của Trung Quốc, giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới với quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Singapore cho cả hai chiều khách hàng Singapore thanh toán tại Việt Nam và khách hàng Việt Nam thanh toán tại Singapore. Với thị trường Hàn Quốc, dịch vụ chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đã được hoàn tất và sẽ tiếp tục mở rộng chiều thanh toán ngược lại. Như vậy, tính đến hiện tại, NAPAS đã hoàn thành triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ trong thời gian tới.

Ở phía người dùng, thanh toán QR xuyên biên giới mang lại trải nghiệm nhanh chóng, an toàn và thông suốt, tương tự khi thực hiện giao dịch tại quốc gia của mình. Đặc biệt, giao dịch được xử lý trực tiếp giữa hai đồng bản tệ thông qua hạ tầng quyết toán của các bên tham gia, qua đó giảm chi phí liên quan đến chuyển đổi ngoại tệ và mang lại lợi ích thiết thực về tỷ giá cho người dùng.

Không chỉ mang lại thuận tiện cho người dùng, VietQRGlobal còn mở ra những lợi ích trực tiếp đối với các điểm chấp nhận thanh toán. Khi khách quốc tế có thể sử dụng chính ứng dụng quen thuộc tại quê nhà để quét QR, rào cản trong trải nghiệm thanh toán giảm bớt, khoảng cách từ nhu cầu mua sắm đến quyết định chi tiền cũng được rút ngắn.

VietQRGlobal cũng giúp các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh, cửa hàng nhỏ lẻ tiếp cận và phục vụ tốt hơn dòng khách du lịch quốc tế mà không gặp trở ngại về đầu tư thiết bị chấp nhận thẻ như trước kia. Chi phí chấp nhận thanh toán qua VietQRGlobal dự kiến khoảng 1,5% giá trị giao dịch, thấp hơn mức 2,4 - 3% của các loại thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam. Như vậy, chi phí chấp nhận thanh toán qua VietQRGlobal có thể thấp hơn khoảng 37,5% - 50% so với thẻ quốc tế.

Tại Hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho rằng, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới không chỉ là câu chuyện về một công nghệ hay một mã QR. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những kết nối thanh toán đó tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.

"Một khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc của mình để chi trả tại khách sạn, nhà hàng, cửa hàng hay một hộ kinh doanh; một người Việt Nam khi ra nước ngoài có thể thanh toán thuận tiện bằng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử của mình. Đằng sau những trải nghiệm rất đơn giản đó là sự kết nối giữa các hạ tầng thanh toán, các ngân hàng, tổ chức chuyển mạch và các chủ thể của hai nền kinh tế", ông Dũng nói.



Vì vậy, phát triển thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR cần được nhìn nhận rộng hơn: từ kết nối hạ tầng thanh toán đến kết nối người dân, doanh nghiệp; từ kết nối hệ thống đến hỗ trợ dòng chảy của du lịch, bán lẻ, thương mại và dịch vụ. Nói cách khác, kết nối hạ tầng là điểm khởi đầu, còn kết nối kinh tế mới là mục tiêu cần hướng tới.

Theo Phó Thống đốc, trong thời gian tới việc mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới cần xuất phát từ nhu cầu kinh tế thực, gắn với dòng chảy du lịch, thương mại, đầu tư và nhu cầu thanh toán giữa Việt Nam với từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bên cạnh đó, cần chuyển trọng tâm từ "kết nối được" sang "sử dụng được và sử dụng hiệu quả". Thành công không nên chỉ được nhìn qua số lượng thị trường đã kết nối, mà cần được đánh giá bằng mức độ sử dụng thực tế, độ phủ đơn vị chấp nhận thanh toán, chất lượng dịch vụ, chi phí, sự thuận tiện và giá trị mà kết nối đó mang lại cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Tiến Dũng cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy khả năng tương tác, chuẩn hóa và phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia. Một trải nghiệm thanh toán đơn giản đối với khách hàng chỉ có thể được tạo ra trên nền tảng một cơ chế vận hành phía sau rõ ràng, an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Đặc biệt, an toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm.



