SMBC 'thổi lửa' cho cổ phiếu của VPBank

Cổ phiếu VPB trở thành tâm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần khi có lúc tăng trần lên 23.600 đồng/cổ phiếu, trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tại 23.000 đồng, tăng 4%.

Diễn biến này xuất hiện sau thông tin SMBC đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ khoảng 15% lên khoảng 20%.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nâng cao và hai bên hướng tới khả năng hoàn tất giao dịch trong năm nay, song vẫn còn thảo luận về định giá. Đáng chú ý, SMBC đã thảo luận phương án mua thêm cổ phiếu VPB trực tiếp trên thị trường, thay vì tham gia một đợt phát hành riêng lẻ.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4, VPBank đã thông qua phương án phát hành hơn 624 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho một nhà đầu tư nước ngoài. Tính theo thị giá chốt phiên 24/9, lượng cổ phiếu này có giá trị gần 13.800 tỷ đồng.

Nếu thực hiện toàn bộ lượng cổ phiếu trên bằng phương thức khớp lệnh trên sàn, với thanh khoản bình quân từ đầu năm khoảng 17,45 triệu cổ phiếu VPB mỗi phiên, giao dịch có thể tương đương gần 40 phiên.

Trong phiên 25/9, VPB cũng ghi nhận thanh khoản đột biến với hơn 46,8 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị khoảng 1.076 tỷ đồng. Với mức giá đóng cửa, vốn hóa VPBank đạt khoảng 230.000 tỷ đồng.

VPB tăng 4% lên 23.000 đồng/cổ phiếu.

SMBC hiện là cổ đông chiến lược của VPBank sau khi mua khoảng 15% cổ phần ngân hàng này trong năm 2023 với giá trị khoảng 1,5 tỷ USD. Khi đó, SMBC trả mức giá cao hơn khoảng 40% so với thị giá. Theo các nguồn tin Reuters, phương án lần này vẫn đang được bàn bạc về mức định giá và chưa có thỏa thuận cuối cùng.

Sự sôi động của VPB diễn ra trong một phiên thị trường chung hồi phục sau hai ngày giảm mạnh. VN-Index chốt phiên tăng 10 điểm, tương đương 0,56% lên 1.785 điểm. Trước đó, chỉ số có thời điểm tăng hơn 20 điểm nhưng đà tăng thu hẹp về cuối phiên.

Nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò quan trọng trong nhịp hồi. VHM tăng 5,66%, đóng góp 6,68 điểm cho VN-Index; VIC tăng 0,87%, đóng góp 3,26 điểm. VPB đóng góp thêm 1,54 điểm.

Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện với 363 mã giảm giá, trong khi 287 mã tăng và 33 mã giảm sàn. Thanh khoản HoSE đạt khoảng 16.235 tỷ đồng, giảm 2,67% so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng gần 230 tỷ đồng.