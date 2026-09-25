Điện Máy Xanh cùng VietCredit ra mắt Thẻ tín dụng nội địa SỐ TINCard 3 trong 1

Ngày 24/09/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, VietCredit - Điện Máy Xanh đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt thẻ tín dụng nội địa TINCard 3 trong 1, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia NAPAS. Đây là kết quả của quá trình hợp tác nhằm mở rộng quy mô tiếp cận sản phẩm thẻ tín dụng đến nhóm khách hàng cá nhân trong phân khúc bán lẻ, đặc biệt là nhóm khách hàng thân thiết của hệ thống Điện Máy Xanh.

Theo đó, khi sở hữu thẻ TINCard 3 trong 1, chủ thẻ không chỉ được miễn phí thường niên trọn đời, mà còn được cấp hạn mức tín dụng lên đến 100.000.000 đồng, thoải mái mua sắm các sản phẩm điện máy, công nghệ tại hệ thống Điện Máy Xanh.

Đặc biệt, chính sách trả góp "3 KHÔNG" mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện khi khách hàng không phải trả lãi trong suốt quá trình vay, không phát sinh các khoản phí phụ hoặc phí ẩn và không cần thanh toán trước một khoản tiền nào khi mua hàng. Cùng với đó là hàng loạt các ưu việt khác của thẻ như rút tiền mặt qua QRCash không cần mang thẻ vật lý, và thanh toán linh hoạt đa kênh (POS/QR/Online),... tại tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống của Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, TopZone, nhà thuốc An Khang, AVAKids, cũng như các cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng nội địa.

"TINCard 3 trong 1 là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa sản phẩm tài chính của VietCredit. Với hạn mức lên đến 100 triệu đồng cùng quy trình mở thẻ chỉ trong 1 phút, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng thân thiết của Điện Máy Xanh một trải nghiệm tài chính nhanh chóng, đơn giản và an toàn", đại diện VietCredit chia sẻ.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ số hóa toàn diện, Thẻ tín dụng số TINCard 3 trong 1 cho phép khách hàng thực hiện toàn bộ hành trình mở thẻ, quản lý và sử dụng thẻ ngay trên ứng dụng Quà Tặng VIP. Chỉ với 3 bước đơn giản khách hàng đã có thể nhanh chóng mở thẻ tín dụng và sẵn sàng chi tiêu chỉ trong vòng 1 phút.

"Chúng tôi tin rằng thẻ tín dụng nội địa TINCard 3 trong 1 sẽ là một trợ thủ tài chính đáng tin cậy, đồng hành cùng hàng triệu khách hàng thân thiết của Điện Máy Xanh trong mỗi quyết định mua sắm. Sự đơn giản, dễ dàng và hạn mức linh hoạt của TINCard 3 trong 1 chính là những ưu thế nổi bật của sản phẩm này mà chúng tôi tin sẽ được đông đảo khách hàng đón nhận", ông Trương Hồng Hoàng - Giám đốc ngành hàng dịch vụ, Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh phát biểu.

Từ nay đến ngày 20/12/2026, khách hàng mở thẻ TINCard 3 trong 1 sẽ được hoàn tiền 100K khi kích hoạt thẻ qua ứng dụng Quà Tặng VIP, đồng thời có tổng chi tiêu từ 500K trở lên trong 30 ngày đầu. Chương trình do NAPAS phối hợp VietCredit mang đến thêm quyền lợi và ưu đãi cho khách hàng Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động khi mở thẻ và chi tiêu.

Thông tin chi tiết về thẻ tín dụng TINCard 3 trong 1 tìm hiểu thêm tại vietcredit.vn, hotline VietCredit theo số 1900 6515.









