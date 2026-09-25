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Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG

| | Doanh nghiệp

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT điều hành Thế Giới Di Động đã bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG từ 7/9 đến 23/9/2026.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MCK: MWG, sàn HoSE) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT điều hành.

Theo đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG trong thời gian từ 7/9 đến 23/9/2026. Sau giao dịch, ông Đoàn Văn Hiểu Em giảm sở hữu từ 2,26 triệu cổ phiếu MWG (tỷ lệ 0,15%) xuống mức 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,08% vốn Thế Giới Di Động.

Theo công bố trước đó, giao dịch nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục để chuyển sang đầu tư cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với định hướng đồng hành dài hạn cùng công ty. Ông Đoàn Văn Hiểu Em hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh, công ty con của MWG chuyên vận hành các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị di động.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG - Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em. Ảnh: DMX

Ở chiều ngược lại, ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký mua vào 732.000 cổ phiếu DMX trong thời gian từ 10/9 đến 9/10/2026 nhằm mục đích tăng sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu mua thành công lượng cổ phiếu trên, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ nâng sở hữu từ 4,1 triệu cổ phiếu lên 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,32% lên 0,38% vốn Điện Máy Xanh.

Trước đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã mua vào 268.000 cổ phiếu DMX bằng phương thức khớp lệnh trong phiên 6/8/2026. Qua đó, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh nâng sở hữu từ 3,83 triệu cổ phiếu lên 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,302 lên 0,32% vốn DMX.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em giảm sở hữu trước thềm MWG chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua.

Đợt này, MWG sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 8/10/2026.

Với gần 1,476 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thế giới Di Động sẽ phải chi khoảng gần 1.476 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian dự kiến thanh toán 16/10/2026. Nguồn thực hiện chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Trước đó, ngày 6/8/2026, Thế giới Di Động cũng đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 1,468 tỷ cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/7/2026, Thế giới Di Động đã chi khoảng hơn 1.468 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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