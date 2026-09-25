Một sếp Bluemarq chi 254 tỷ đồng mua căn hộ, bằng 12% doanh thu bán niên

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa tiếp nhận văn bản đính chính, bổ sung Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026 từ CTCP Bluemarq Group (tiền thân là Đất Xanh Group, HOSE: DXG).

Bản báo cáo mới cho thấy công ty có phát sinh 3 giao dịch kinh tế trọng yếu với người nội bộ, đều là tiền bán căn hộ với tổng giá trị 262 tỷ đồng.

Cụ thể, giao dịch lớn nhất liên quan đến ông Hà Đức Hiếu với giá trị hơn 254 tỷ đồng, sau đó là ông Lê Đặng Quốc Hùng giá trị trên 7 tỷ đồng và ông Bùi Ngọc Đức là 676 triệu đồng.

Công ty có giao dịch bán căn hộ 262 tỷ đồng với người nội bộ. Nguồn: Bluemarq.

Ông Hà Đức Hiếu là một lãnh đạo cấp cao đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu. Vị này đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại tập đoàn như Phó Giám đốc Tài chính, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Tài chính cấp cao và Phó Tổng Giám đốc Tài chính.

Ông tham gia Hội đồng quản trị DXG từ năm 2021 đến nay, đang nắm giữ trực tiếp 471.997 cổ phiếu DXG. Ông còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại CTCP Red Hibiscus (trước đây là Đất Xanh Capital).

Việc một Thành viên HĐQT đương nhiệm thực hiện giao dịch bất động sản với quy mô vượt 250 tỷ đồng là thương vụ có giá trị lớn, tạo ra thanh khoản tiền mặt quan trọng cho các dự án đang triển khai.

So với doanh thu thuần nửa đầu năm nay là 2.140 tỷ đồng, số tiền chi mua căn hộ của ông Hiếu chiếm gần 12% nguồn thu của tập đoàn. Con số này cũng cao hơn lợi nhuận bán niên 249 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với khoản Khách hàng trả tiền trước ngắn hạn (8.077 tỷ đồng), số tiền này chỉ đóng góp 2,8% tổng tiền ứng trước từ toàn bộ khách hàng mua bất động sản.

Ông Hà Đức Hiếu.

Hai người nội bộ có mua căn hộ được nhắc tên còn lại là ông Lê Đặng Quốc Hùng (Giám đốc Tài chính) và Bùi Ngọc Đức (Chủ tịch HĐQT).

Ngoài giao dịch mua bán căn hộ, 3 cá nhân trên còn được hưởng thù lao tăng thêm trong nửa đầu năm nay. Chủ tịch Bùi Ngọc Đức nhận thù lao lớn nhất hơn 3 tỷ đồng, tiếp đến là ông Hugnf 548 triệu và ông Hiếu là 426 triệu đồng. Tổng thu nhập của 3 cá nhân này chiếm 60% tổng thu nhập của cấp quản lý chủ chốt (6,7 tỷ đồng).

Giao dịch nghìn tỷ tại Hà An

Ngoài giao dịch với người nội bộ, báo cáo quản trị còn ghi nhận hàng loạt giao dịch kinh tế trọng yếu với các tổ chức có liên quan.

Lớn nhất là các giao dịch với công ty con CTCP Bluemarq Development (trước đây là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - chủ đầu tư dự án trọng điểm Gem Sky World), tổng giá trị 1.285 tỷ đồng.

Trong đó, tập đoàn phát sinh hàng loạt nghiệp vụ luôn chuyển dòng tiền như tiền hoàn cọc 617 tỷ đồng, cho vay 300 tỷ đồng, thanh toán phí dịch vụ gần 180 tỷ đồng, phí dịch vụ dự án The Privé gần 177 tỷ đồng…

Nguồn: Báo cáo quản trị bổ sung

Một đơn vị lớn khác là Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng với tổng giá trị 737 tỷ đồng. Trong đó, lớn nhất là việc Bluemarq cho vay 401 tỷ đồng, thu hồi tiền gốc cho vay 190 tỷ hay hoàn trả khoản đi vay 139 tỷ đồng.

Tập đoàn còn thực hiện góp vốn gần 210 tỷ đồng vào công ty con Bluemarq Asset Management và góp gần 200 tỷ đồng vào công ty liên kết Bluemarq Investment. Những giao dịch còn lại với bên liên quan đều có giá trị nhỏ, quy mô dưới 10 tỷ đồng.