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Chiếm đoạt 30 lượng vàng móp méo, hai cựu nhân viên Công ty SJC lĩnh 30 năm tù

| | Tài chính - ngân hàng

Lợi dụng việc quản lý vàng móp méo, cựu nhân viên SJC đã chiếm đoạt 30 lượng vàng rồi thay bằng vàng nguyên liệu giá thấp hơn. Hành vi của 2 cựu nhân viên Công ty SJC đã bị tòa tuyên phạt tù.

Ngày 25/9, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt 2 cựu nhân viên Công ty SJC là Nguyễn Quốc Việt (39 tuổi) và Thái Xuân Bình (50 tuổi) cùng mức án 15 năm tù, về tội “Tham ô tài sản”.

Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 25/9.

Theo hồ sơ, Nguyễn Quốc Việt làm việc tại Công ty SJC từ năm 2016, được phân công làm nhân viên thủ kho. Trong quá trình làm việc, Việt biết vàng miếng SJC móp méo được công ty mua vào với giá cao hơn vàng nguyên liệu 9999 trên thị trường.

Việt thỏa thuận với Thái Xuân Bình chiếm đoạt vàng từ kho rồi thay thế bằng vàng nguyên liệu 9999 có giá thấp hơn để hưởng chênh lệch.

Ngày 6/5/2025, Việt đề nghị Bình liên hệ nhân viên tiệm vàng Ngọc Nhiệm, mua 30 lượng vàng nguyên liệu 9999 với giá 111 triệu đồng/lượng để thay thế số vàng sẽ chiếm đoạt.

Khoảng 9 giờ ngày 7/5/2025, sau khi hoàn tất việc kiểm kê, đối chiếu xuất nhập tồn, Việt vào kho Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ do mình quản lý, lấy 30 lượng vàng miếng SJC móp méo, cho vào túi nylon rồi mang đến khu vực trước hẻm 23 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM giao cho Bình.

Sau khi nhận vàng, Bình nhờ vợ là Dương Ngọc Thúy Nhiên mang đến Công ty SJC bán. Nhiên đến Công ty SJC bán 30 lượng vàng nhưng bị nhân viên công ty nghi vấn và trình báo công an.

Kiểm kê sau đó, Công ty SJC phát hiện kho vàng do Việt quản lý bị thất thoát 30 lượng vàng móp méo.

Theo Tân Châu

Tiền phong

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