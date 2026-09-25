Có gì bên trong “Siêu du thuyền” SACOMBANK Visa tại concert The Siren World Opens 2026?

Trước concert tối 26/9, người tham dự đã có một ngày để check-in, vui chơi và khám phá nhiều không gian tại sự kiện.

The Siren World Opens 2026 chính thức bắt đầu từ ngày 25/9 tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM.

"Siêu du thuyền" SACOMBANK Visa cập bến giữa ngày hội

Nổi bật giữa không gian sự kiện, "siêu du thuyền" SACOMBANK Visa thu hút người tham dự với thiết kế mang cảm hứng đại dương và nhiều hoạt động trải dài từ check-in, tương tác đến thư giãn.

"Siêu du thuyền" SACOMBANK Visa nổi bật giữa không gian The Siren World Opens 2026.

Mũi "siêu du thuyền" trở thành một trong những tọa độ check-in hút khách tại ngày hội.

Tại đây, mọi khách tham dự đều có thể ghé mũi thuyền để check-in, chụp hình miễn phí tại photobooth, tham gia các hoạt động tương tác và nhận ngẫu nhiên những món quà như khăn Twilly, dây đeo All-In-One, gương mini. Cần "hồi pin" giữa ngày hội, Trạm sạc nghỉ chân cũng đã sẵn sàng để nạp năng lượng cho điện thoại trước khi tiếp tục cuộc vui.

Người tham dự tham gia chụp hình tại booth bong bóng.

Trạm sạc nghỉ chân – điểm "hồi pin" trước khi tiếp tục cuộc vui.

Loạt quà tặng siêu hấp dẫn chờ khách hàng khám phá tại "siêu du thuyền" SACOMBANK Visa.

Riêng với chủ thẻ và khách hàng đăng ký mở thẻ SACOMBANK Visa, hành trình tại đây còn có thêm nhiều hoạt động và ưu đãi.

Sau khi hoàn thành hoạt động theo chương trình, khách hàng có thể bước vào khu vực nghỉ ngơi, nghe DJ giữa không khí lễ hội và thưởng thức kem, nước dừa miễn phí hoặc với mức giá ưu đãi dành cho chủ thẻ SACOMBANK Visa.

Nước dừa mát lạnh tiếp thêm năng lượng giữa nhịp lễ hội.

DJ lên nhạc, biến khu vực nghỉ ngơi thành một "trạm chill" giữa ngày hội.

Chủ thẻ SACOMBANK Visa tận hưởng thêm ưu đãi Starbucks ngay tại sự kiện.

Tại Trạm "Mở thẻ quyền năng – Thăng hạng trải nghiệm", khách hàng mở thẻ mới có cơ hội nhận các vật phẩm như ví MagSafe, sạc dự phòng, túi lưới/túi tái chế, quạt cầm tay theo điều kiện chương trình. Chủ thẻ cũng còn có thể tận hưởng ưu đãi "Mua Starbucks 1 tặng 1" trong hành trình khám phá ngày hội.

Trạm mở thẻ với nhiều quà tặng chờ khách hàng khám phá.

Rời "du thuyền", cuộc vui vẫn còn cả một ngày

Sau SACOMBANK Visa, hành trình có thể tiếp tục tại Immersive House, nơi công nghệ LED mapping kết hợp nghệ thuật sắp đặt ánh sáng tạo nên những không gian thị giác khác nhau và nhiều góc check-in.

Không gian LED mapping tại Immersive House.

Tại Starbucks Chill Zone, chiếc Starbucks Truck cùng menu đồ uống chỉ xuất hiện trong hai ngày sự kiện, trong đó có sự trở lại của Unicorn Frappuccino® và hai món đồ uống sáng tạo, tạo thêm một điểm dừng chân trước giờ concert.

Ngày hội còn có chuỗi hoạt động tại các gian hàng đối tác, Meet & Greet kết hợp Soundcheck cùng nghệ sĩ. Khán giả đã có vé cũng có thể tranh thủ đổi vòng tay, sẵn sàng cho concert tối hôm sau.

Chưa có vé? "Siêu du thuyền" vẫn còn cơ hội đưa bạn nhập hội

The Siren World Opens 2026 sẽ tiếp tục trong ngày 26/9, trước khi bước vào concert buổi tối.

Đáng chú ý, cơ hội săn vé vẫn chưa khép lại. Khách hàng chưa có vé có thể ghé booth SACOMBANK Visa và tham gia chương trình dành cho khách hàng đăng ký mở thẻ, với 100 vé Fan Zone kèm 50 suất Fast Track và 200 vé GA, theo điều kiện chương trình.

Thẻ SACOMBANK Visa Bạch Kim không chỉ mở thêm cơ hội nhập hội The Siren World Opens 2026 mà còn mang đến các ưu đãi cho nhu cầu di chuyển, mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Từ "siêu du thuyền" SACOMBANK Visa, Immersive House, Starbucks Chill Zone đến concert tối 26/9, The Siren World Opens 2026 vẫn còn một ngày để tiếp tục khám phá trước khi Siren Stage chính thức sáng đèn.