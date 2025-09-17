Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Agribank tiếp tục khuyến cáo sau sự cố tại CIC: Khách hàng cần ngắt cuộc gọi trong trường hợp sau

17-09-2025 - 15:34 PM | Smart Money

Agribank tiếp tục khuyến cáo sau sự cố tại CIC: Khách hàng cần ngắt cuộc gọi trong trường hợp sau

Ngân hàng cảnh báo có thể phát sinh tình huống tội phạm rao bán dịch vụ “xóa nợ xấu CIC”, “chỉnh sửa thông tin tín dụng” để lừa đảo. Ngoài ra, đối tượng có thể mạo danh CIC để gọi điện thoại thông báo tài khoản “không an toàn”.

Agribank vừa tiếp tục khuyến cáo khách hàng về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến sự cố an ninh mạng tại CIC.

Ngân hàng cho biết các hình thức lừa đảo, mạo danh có thể lợi dụng sự cố:

- Giả mạo tổng đài ngân hàng, CIC để gọi điện thoại thông báo tài khoản “không an toàn”, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP hoặc mật khẩu,…

- Gửi các đường link giả mạo chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin đăng nhập.

- Giả mạo tin nhắn, email hoặc thông báo của ngân hàng, CIC với nội dung như “Tài khoản của bạn đã bị lộ thông tin, cần xác minh lại”, “Do sự cố tại CIC, đề nghị thay đổi mật khẩu” hay “Phát hiện giao dịch bất thường, nhập mã OTP để hủy bỏ” nhằm chiếm đoạt thông tin hoặc lừa khách hang, người dân chuyển tiền hoặc nộp “phí xác minh”.

- Giả danh lực lượng công an, nhất là đơn vị an ninh mạng, gọi điện thông báo tài khoản có “giao dịch bất hợp pháp” rồi đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân, buộc phải nộp tiền “chứng minh vô tội” hoặc dựng kịch bản “bắt cóc online”.

- Có thể phát sinh tình huống tội phạm rao bán dịch vụ “xóa nợ xấu CIC”, “chỉnh sửa thông tin tín dụng” để lừa đảo.

Để phòng ngừa, Agribank khuyến cáo tới khách hàng:

- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật khác qua điện thoại, tin nhắn, đường link và không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ hoặc theo yêu cầu từ người không rõ danh tính. kể cả với đối tượng tự xưng là cán bộ công an hoặc nhân viên ngân hàng.

- Không chuyển tiền đến các tài khoản lạ chưa xác minh rõ ràng; khi cần thay đổi thông tin ngân hàng, phải đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc sử dụng ứng dụng chính thức của Agribank (Agribank Plus, Agribank Retail eBanking, Agribank Corporate eBanking) hoặc tại website chính thức duy nhất của Agribank tại địa chỉ:https://www.agribank.com.vn.

- Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng hoặc ngân hàng để thông báo nợ, yêu cầu phong tỏa tài khoản... cần bình tĩnh, ngắt cuộc gọi, chủ động liên hệ lại qua số hotline chính thức của Agribank hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

- Tuân thủ hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ công an, Ngân hàng Nhà nước và Agribank để phòng tránh rủi ro, ngăn chặn hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ phát sinh liên quan đến vụ việc nêu trên, khách hàng liên hệ Agribank qua hotline: 1900558818/(84)2432053205 hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch Agribank gần nhất.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ ở Đồng Nai chuyển khoản nhầm, ngân hàng báo không thể thu hồi giao dịch do bên nhận không đồng ý hoàn trả: Liệu có lấy lại được tiền?

Người phụ nữ ở Đồng Nai chuyển khoản nhầm, ngân hàng báo không thể thu hồi giao dịch do bên nhận không đồng ý hoàn trả: Liệu có lấy lại được tiền? Nổi bật

Tài khoản giao thông VETC có thể liên kết trực tiếp với những ngân hàng nào?

Tài khoản giao thông VETC có thể liên kết trực tiếp với những ngân hàng nào? Nổi bật

Khám xét khẩn cấp chỗ ở 3 đối tượng cho vay lãi suất gấp 79 lần quy định

Khám xét khẩn cấp chỗ ở 3 đối tượng cho vay lãi suất gấp 79 lần quy định

15:19 , 17/09/2025
Nếu kết nối với loại Wi-fi sau, tiền trong tài khoản ngân hàng có thể bị rút sạch

Nếu kết nối với loại Wi-fi sau, tiền trong tài khoản ngân hàng có thể bị rút sạch

11:09 , 17/09/2025
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện liên quan đến tài sản mã hóa

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện liên quan đến tài sản mã hóa

14:45 , 16/09/2025
Người từng vay tiền của Nguyễn Đại Việt, giao dịch với các tài khoản ngân hàng sau khẩn trương trình báo công an

Người từng vay tiền của Nguyễn Đại Việt, giao dịch với các tài khoản ngân hàng sau khẩn trương trình báo công an

14:43 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên