Agribank tiếp tục khuyến cáo sau sự cố tại CIC: Khách hàng cần ngắt cuộc gọi trong trường hợp sau

Agribank vừa tiếp tục khuyến cáo khách hàng về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến sự cố an ninh mạng tại CIC.

Ngân hàng cho biết các hình thức lừa đảo, mạo danh có thể lợi dụng sự cố:

- Giả mạo tổng đài ngân hàng, CIC để gọi điện thoại thông báo tài khoản “không an toàn”, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP hoặc mật khẩu,…

- Gửi các đường link giả mạo chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin đăng nhập.

- Giả mạo tin nhắn, email hoặc thông báo của ngân hàng, CIC với nội dung như “Tài khoản của bạn đã bị lộ thông tin, cần xác minh lại”, “Do sự cố tại CIC, đề nghị thay đổi mật khẩu” hay “Phát hiện giao dịch bất thường, nhập mã OTP để hủy bỏ” nhằm chiếm đoạt thông tin hoặc lừa khách hang, người dân chuyển tiền hoặc nộp “phí xác minh”.

- Giả danh lực lượng công an, nhất là đơn vị an ninh mạng, gọi điện thông báo tài khoản có “giao dịch bất hợp pháp” rồi đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân, buộc phải nộp tiền “chứng minh vô tội” hoặc dựng kịch bản “bắt cóc online”.

- Có thể phát sinh tình huống tội phạm rao bán dịch vụ “xóa nợ xấu CIC”, “chỉnh sửa thông tin tín dụng” để lừa đảo.

Để phòng ngừa, Agribank khuyến cáo tới khách hàng:

- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật khác qua điện thoại, tin nhắn, đường link và không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ hoặc theo yêu cầu từ người không rõ danh tính. kể cả với đối tượng tự xưng là cán bộ công an hoặc nhân viên ngân hàng.

- Không chuyển tiền đến các tài khoản lạ chưa xác minh rõ ràng; khi cần thay đổi thông tin ngân hàng, phải đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc sử dụng ứng dụng chính thức của Agribank (Agribank Plus, Agribank Retail eBanking, Agribank Corporate eBanking) hoặc tại website chính thức duy nhất của Agribank tại địa chỉ:https://www.agribank.com.vn.

- Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng hoặc ngân hàng để thông báo nợ, yêu cầu phong tỏa tài khoản... cần bình tĩnh, ngắt cuộc gọi, chủ động liên hệ lại qua số hotline chính thức của Agribank hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

- Tuân thủ hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ công an, Ngân hàng Nhà nước và Agribank để phòng tránh rủi ro, ngăn chặn hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ phát sinh liên quan đến vụ việc nêu trên, khách hàng liên hệ Agribank qua hotline: 1900558818/(84)2432053205 hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch Agribank gần nhất.



