Khám xét khẩn cấp chỗ ở 3 đối tượng cho vay lãi suất gấp 79 lần quy định

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 01 nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến cư trú trên địa bàn thành phố có dấu hiệu nghi vấn hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 11/9, nhiều tổ công tác của đơn vị được đồng loạt triển khai và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chu Tâm Dương (SN 2003), quê ở xã Vật Lại, thành phố Hà Nội; tạm trú tại 02 căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế và đường Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng; Chu Hữu Thu (SN 1995), quê ở thành phố Hà Nội; tạm trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu (đối tượng không có mặt tại nơi ở) và Hoàng Khánh Duy (SN 2002), quê ở xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội; tạm trú tại căn nhà trên đường Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Tiến hành làm việc với Chu Tâm Dương, Hoàng Khánh Duy (nhân thân, lai lịch nêu trên), Chu Hữu Đông và Chu Đình Huy (cùng SN 1995), cùng quê ở xã Vật Lại, thành phố Hà Nội, các đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 04/2025, nhóm 04 đối tượng trên vào Đà Nẵng thuê nhà ở và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng theo 03 “nhánh” khác nhau.

Hàng ngày, các đối tượng xây dựng, sử dụng trang mạng xã hội Faebook “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng”, phát tờ rơi để quảng cáo và lập nhiều tài khoản Zalo để hoạt động cho vay trên địa bàn thành phố.

Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp kết bạn Zalo, sau đó đến nhà để tư vấn các gói vay. Nếu có người đồng ý vay thì sẽ các đối tượng sẽ giữ giấy tờ tùy thân (Căn cước, giấy phép lái xe…), sau đó mới thực hiện giải ngân.

Đáng chú ý, lúc giải ngân, các đối tượng sẽ trừ phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên tổng số tiền cho vay, đồng thời trừ số tiền góp của 02 ngày. Số tiền còn lại người vay sẽ phải chia ra trả góp hàng ngày bằng việc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định, nhóm Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy cho vay với lãi suất từ 292% đến 1.582%/năm (gấp 11 lần đến 79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật) Bước đầu cơ quan Công an xác định các đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 01 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can, bắt tạm giam đối với Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh xử lý các đối tượng còn lại.



