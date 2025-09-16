Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện liên quan đến tài sản mã hóa

Ngày 9/9/2025, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Theo đó, việc thí điểm bao gồm hoạt động chào bán, phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa. Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì quản lý toàn diện, đảm bảo nguyên tắc thận trọng, kiểm soát, an toàn, minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư. Tất cả giao dịch phải sử dụng Đồng Việt Nam.

Một số nội dung chính đáng lưu ý:

- Chỉ doanh nghiệp Việt Nam (loại hình công ty TNHH hoặc cổ phần) được phép phát hành tài sản mã hóa.

- Tài sản mã hóa phải được bảo chứng bằng tài sản thực, không bao gồm chứng khoán hoặc tiền pháp định.

- Các giao dịch giữa nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ được cấp phép.

- Sau 06 tháng kể từ khi có đơn vị đầu tiên được cấp phép, các giao dịch tài sản mã hóa không qua tổ chức được cấp phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với Nghị quyết này, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều đối tượng tung tin sai sự thật, lừa đảo người dân với các chiêu thức mời gọi đầu tư “tiền mã hóa” như Bitcoin, Ethereum... qua các hội nhóm, sàn giao dịch không rõ nguồn gốc và tự xưng là được cấp phép hoặc “đã hợp pháp hóa”.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định rằng: Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có sàn giao dịch tài sản mã hóa nào được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP mới chỉ là chủ trương thí điểm và đang trong quá trình chuẩn bị triển khai.

Việc coi các đồng Crypto như Bitcoin, Ethereum là tài sản vẫn còn nhiều vướng mắc pháp lý, do Bộ luật Dân sự 2015 hiện hành chưa công nhận tiền mã hóa là một loại tài sản hợp pháp theo Điều 105.

Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia đầu tư “hợp pháp hóa”, “đã có sàn được cấp phép”, “đầu tư không rủi ro”… Đây là chiêu thức thường gặp của các đối tượng lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch không được pháp luật công nhận.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân nên theo dõi thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng và chỉ tham gia giao dịch khi có hành lang pháp lý đầy đủ, sàn giao dịch được cấp phép công khai rõ ràng. Mọi hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Nghệ An