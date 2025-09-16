Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài khoản giao thông VETC có thể liên kết trực tiếp với những ngân hàng nào?

16-09-2025

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chủ phương tiện cần chú ý chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đúng hạn.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC). Do đó, các chủ phương tiện cần chú ý thực hiện chuyển đổi đúng hạn.

Trường hợp chủ phương tiện đã đăng ký ví điện tử VETC và xác thực CCCD gắn chip, VETC sẽ tự động chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông. Nếu chưa sử dụng ví/xác thực CCCD gắn chip, chủ phương tiện cần thực hiện xác thực CCCD chip để nâng cấp từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC, theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình Xác thực, bấm “Bắt đầu xác thực”

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn “Tôi đồng ý” và bấm “Xác nhận” để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Sau khi xác thực, chủ phương tiện tiến hành liên kết với các phương tiện thanh toán theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào App VETC và chọn”Số dư ví”

Bước 2: Chọn “Thêm liên kết”

Bước 3: Chọn ngân hàng để liên kết

Bước 4: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm “Xác nhận”

Bước 5: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng

Bước 6: Nhận thông báo liên kết thành công

Hiện nay, VETC đã kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Ngoài ra, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Trường hợp chủ phương tiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông từ tài khoản thu phí ePass, cần tiến hành đăng nhập tài khoản, chọn mục Quản lý nguồn tiền. Sau đó, thực hiện liên kết với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (mất phí 1-2%) rồi hoàn tất quá trình liên kết theo hướng dẫn.

Đồng thời, chủ phương tiện cần liên kết nguồn tiền từ ngân hàng vào ứng dụng Viettel Money hoặc chuyển tiền trực tiếp vào ví Viettel Money để đảm bảo số dư thanh toán phí giao thông.

Việc chuyển đổi Tài khoản giao thông đem đến nhiều lợi ích như: giảm rủi ro mất tiền mặt, tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi tại trạm. Thông qua xác thực chính chủ, giúp đảm bảo quyền lợi, chống gian lận, bảo vệ tài sản người dùng. Bên cạnh đó, một tài khoản đã định danh có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ trong tương lai như: bãi đỗ xe, trạm xăng, các dịch vụ giao thông nội đô…

Vì vậy, chủ phương tiện nên chủ động định danh, xác thực tài khoản giao thông trước thời hạn quy định để yên tâm sử dụng dịch vụ một cách an toàn, không gián đoạn.

Linh San

An ninh tiền tệ

