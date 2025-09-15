Một ngân hàng khuyến cáo người dùng thiết bị Android tắt tính năng này trên điện thoại

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa phát đi khuyến nghị, đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, tránh để kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân cho mục đích xấu. Theo nhà băng này, trong bối cảnh các giao dịch tài chính số ngày càng phổ biến, tội phạm công nghệ cao ngày càng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, đe dọa trực tiếp đến an toàn tài sản của khách hàng.

Ngân hàng NCB dẫn các thủ đoạn lừa đảo hiện nay. Theo đó, một trong những chiêu thức thường gặp là giả mạo nhân viên ngân hàng. Đối tượng mạo danh để hỗ trợ mở thẻ tín dụng, điều chỉnh hạn mức, rút tiền mặt, thông báo trúng thưởng hay thậm chí là "xóa nợ xấu". Chúng cũng có thể giả vờ thông báo tài khoản khách hàng phát sinh vấn đề hoặc có giao dịch nhầm, rồi hướng dẫn cách xử lý thông qua đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt thông tin và tiền trong tài khoản.

Một thủ đoạn khác là giả danh công an hoặc cơ quan chức năng để hù dọa khách hàng về việc lộ thông tin cá nhân hoặc bị liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật. Lợi dụng tâm lý hoang mang, các đối tượng yêu cầu người dân đăng nhập đường link giả hoặc chuyển tiền để "phục vụ điều tra". Đáng lo ngại hơn, nhiều kẻ gian còn phát triển ứng dụng dịch vụ công giả mạo như VNeID, Bộ Công an, Tổng cục Thuế hay EVN, cài cắm mã độc trên điện thoại. Khi nạn nhân tải về, mã độc sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị và chuyển hết tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả làm nhân viên giao hàng, yêu cầu thanh toán đơn hàng qua số tài khoản giả. Trên thực tế, số tài khoản này được đăng ký hội viên dịch vụ, khiến tiền của khách hàng bị trừ tự động hàng tháng. Khi khách hàng muốn hủy, chúng lại gửi một đường link có chứa mã độc, nếu truy cập sẽ khiến điện thoại bị kiểm soát và mất tiền. Không chỉ vậy, thủ đoạn kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo hoặc tham gia làm "nhiệm vụ" nhận hoa hồng cao cũng đang bùng phát. Ban đầu, các đối tượng trả "tiền lời" để tạo lòng tin, nhưng sau khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn thì ngay lập tức bị chặn tài khoản và mất trắng. Bên cạnh đó, việc lập fanpage hoặc nhóm mạng xã hội giả mạo doanh nghiệp du lịch, hãng bay, khách sạn để nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt cũng rất phổ biến.

Trước tình hình này, NCB khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu thẻ, mã OTP hay mật khẩu ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Khách hàng cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ mạo danh cơ quan chức năng; không truy cập đường link hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; chỉ tải ứng dụng từ các nền tảng chính thức như Google Play hoặc App Store. Việc thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật, theo dõi biến động số dư và sao kê tài khoản cũng rất cần thiết để sớm phát hiện giao dịch bất thường.

Ngân hàng cũng lưu ý, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ tự xưng là công an, cơ quan thuế hay chính quyền. Khách hàng nên xác thực danh tính bằng cách gọi trực tiếp đến số điện thoại chính thức của đơn vị, không xác thực qua ứng dụng chat. Đồng thời, nên ưu tiên sử dụng các phương thức bảo mật bằng sinh trắc học như vân tay, nhận diện khuôn mặt và không lưu thông tin ngân hàng trên ứng dụng ngoài.

NCB một lần nữa nhấn mạnh, khách hàng cần cảnh giác cao độ với những tin nhắn, email, cuộc gọi yêu cầu truy cập trang web, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin tài khoản. Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần ngay lập tức khóa thẻ tín dụng, khóa tài khoản khẩn cấp và liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.