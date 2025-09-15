"Đu đỉnh" vàng tuần trước, hôm nay người bán bị lỗ bao nhiêu?

Bước sang tháng 9, mặt bằng giá trong nước tăng dồn dập, nối tiếp nhiều phiên đi lên. Đến ngày 9/9, Công ty SJC niêm yết vàng miếng ở 133,8–135,8 triệu đồng/lượng (mua vào–bán ra), còn vàng nhẫn tại 128,3–130,8 triệu đồng/lượng, là mức cao chưa từng có. Một số hệ thống lớn như DOJI cũng bán vàng miếng ở 135,8 triệu đồng/lượng trong ngày này. Đà đi của vàng trong những ngày đầu tháng 9 trùng với nhịp tăng giá thế giới, thậm chí nới rộng khoảng cách so với quốc tế.

Data: CafeF

Đến sáng nay 15/9, giá đã “hạ nhiệt” rõ rệt. Công ty SJC niêm yết vàng miếng ở 128,4 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, gần như đi ngang so với cuối tuần nhưng thấp hơn đáng kể so với đỉnh 9/9.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá phổ biến xoay quanh 125–128 triệu đồng/lượng (mua–bán); các thương hiệu như PNJ, DOJI niêm yết cao hơn, khoảng 126,2–129,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu mua đúng đỉnh và bán ra lúc này, mức lỗ không hề nhỏ.

Cụ thể với trường hợp vàng miếng SJC, nhà đầu tư mua tại 135,8 triệu đồng/lượng vào ngày 9/9 và bán ra sáng 15/9 theo giá 128,4 triệu đồng/lượng sẽ lỗ khoảng 7,4 triệu đồng cho mỗi lượng, tương đương khoảng 740 nghìn đồng một chỉ.

Với vàng nhẫn, kịch bản mua ở 130,8 triệu đồng/lượng và bán lại theo giá 125,0–126,2 triệu đồng/lượng ghi nhận khoản lỗ vào khoảng 4,6–5,8 triệu đồng mỗi lượng (460–580 nghìn đồng/chỉ), tùy điểm bán.

Khi giá biến động mạnh, nhiều cửa hàng nới chênh lệch mua – bán để giảm rủi ro, nên lãi/lỗ của người lướt sóng thay đổi rất nhanh theo từng nhịp giá trong ngày.



