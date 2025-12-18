Tài khoản ngân hàng "bỏ không", không duy trì số dư tối thiểu có thể bị thu phí: Muốn đóng lại phải trả bao nhiêu?

Gần đây, một số ngân hàng bắt đầu siết chặt việc thu phí đối với các tài khoản thanh toán không duy trì đủ số dư tối thiểu, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ bị trừ tiền dù tài khoản hầu như không sử dụng. Mới đây, Eximbank thông báo áp dụng biểu phí mới từ đầu tháng 12, trong đó thu 11.000 đồng mỗi tháng (đã gồm VAT) đối với tài khoản có số dư bình quân tháng dưới 500.000 đồng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng đang sở hữu tài khoản ngân hàng nhưng ít hoặc không sử dụng.

Thực tế, chính sách này không mới và đã được nhiều ngân hàng áp dụng từ trước, tùy theo loại tài khoản hoặc gói dịch vụ. Chẳng hạn, HSBC thu 200.000 đồng mỗi tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 3 triệu đồng. Standard Chartered áp dụng mức phí 100.000 đồng/tháng nếu số dư tối thiểu dưới 1 triệu đồng

Bên cạnh đó, các tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài còn có thể bị thu phí duy trì tài khoản không hoạt động, với mức phổ biến từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Trước lo ngại bị trừ tiền, không ít người lựa chọn phương án đóng bớt các tài khoản không còn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, việc đóng tài khoản cũng không phải lúc nào cũng miễn phí. Tùy từng ngân hàng, khách hàng có thể phải trả phí nếu đóng tài khoản quá sớm sau khi mở hoặc thuộc một số loại tài khoản đặc thù.

Khảo sát cho thấy, nhiều ngân hàng thu phí đóng tài khoản nếu thời gian mở chưa đủ 6 hoặc 12 tháng. Ngoài ra, các tài khoản gắn với dịch vụ đặc biệt, tài khoản số đẹp hoặc tài khoản phục vụ mục đích riêng có thể chịu mức phí cao hơn khi chấm dứt sử dụng.

Tổng hợp phí đóng tài khoản tại một số ngân hàng

BIDV quy định mức phí đóng tài khoản thanh toán là 50.000 đồng cho mỗi tài khoản hoặc 5 USD đối với tài khoản ngoại tệ. Tuy nhiên, BIDV miễn phí hoàn toàn cho nhóm khách hàng thuộc phân khúc Premier và Premier Elite.

Vietcombank áp dụng thu phí đóng tài khoản tùy theo thời gian mở tài khoản. Trường hợp khách hàng yêu cầu đóng tài khoản trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở, ngân hàng thu 100.000 đồng cho mỗi tài khoản hoặc 5 USD với tài khoản ngoại tệ. Nếu tài khoản đã mở trên 12 tháng, việc đóng tài khoản được miễn phí.

VietinBank thu phí đóng tài khoản thông qua nền tảng Vietinbank iPay ở mức 50.000 đồng cho mỗi tài khoản.

Tại SHB, nếu tài khoản được mở dưới một năm, mức phí là 100.000 đồng cho mỗi tài khoản hoặc 5 USD, 5 EUR đối với tài khoản ngoại tệ. Với tài khoản mở từ một năm trở lên, mức phí giảm xuống còn 50.000 đồng hoặc 3 USD, 3 EUR. Một số loại tài khoản phục vụ mục đích chi trả, giải ngân hoặc đóng theo yêu cầu của ngân hàng được miễn phí.

VIB thu phí chấm dứt dịch vụ ngân hàng điện tử IB/MyVIB ở mức 10.000 đồng.

ACB áp dụng mức phí đóng tài khoản khác nhau tùy theo loại hình tài khoản. Với tài khoản Thương Gia, mức phí lên tới 200.000 đồng, trong khi tài khoản kinh doanh trực tuyến eBiz chịu phí 50.000 đồng. Các tài khoản thanh toán khác được thu 20.000 đồng hoặc 2 USD, 2 EUR đối với ngoại tệ.

SeaABank áp dụng mức phí 55.000 đồng khi khách hàng đóng tài khoản thanh toán thông thường, tương đương 2,2 USD hoặc EUR đối với ngoại tệ. Riêng các tài khoản số đẹp được mở theo hình thức cam kết duy trì số dư tối thiểu sẽ chịu mức phí 110.000 đồng nếu đóng tài khoản. Trường hợp không duy trì đủ thời gian cam kết, khách hàng có thể bị thu thêm khoản phí theo quy định tại thời điểm đóng.

TPBank thu 20.000 đồng nếu khách hàng đóng tài khoản trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở. Đối với các tài khoản không hoạt động, ngân hàng áp dụng hình thức thu toàn bộ số dư còn lại trên tài khoản tại thời điểm đóng.

LPBank áp dụng mức phí đóng tài khoản là 10.000 đồng cho mỗi tài khoản. Riêng đối với cán bộ, nhân viên của LPBank, khoản phí này được miễn hoàn toàn.

VPBank thu phí đóng tài khoản thanh toán VPSuper ở mức 50.000 đồng cho mỗi tài khoản. Với các tài khoản thanh toán khác, mức phí cũng là 50.000 đồng hoặc 2 USD đối với tài khoản ngoại tệ.

Để tránh phải chi trả nhiều loại phí, người dùng nên rà soát lại toàn bộ tài khoản ngân hàng đang sở hữu, đặc biệt là những tài khoản không còn sử dụng hoặc không duy trì số dư. Việc chủ động đóng các tài khoản “bỏ không” không chỉ giúp tránh phát sinh phí duy trì hàng tháng mà còn hạn chế rủi ro liên quan đến quản lý tài chính cá nhân. Trước khi đóng tài khoản, khách hàng nên kiểm tra kỹ biểu phí của ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp, tránh mất thêm chi phí không cần thiết.