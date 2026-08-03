AgriS (SBT) vượt kế hoạch doanh thu, đẩy mạnh đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới

Hiệu quả hoạt động kinh doanh quý IV cải thiện mạnh, hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu năm

Ngày 30/07, AgriS đã công bố Báo cáo tài chính quý IV, niên độ 2025–2026 với tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. Lợi nhuận gộp tăng mạnh 55,8% so với cùng kỳ, đạt 888 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ mức 8,3% lên 13,5%. Lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận tăng 48% so với cùng kỳ, đạt hơn 228 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc Công ty tiếp tục tối ưu hiệu quả hoạt động và quản trị nguồn vốn. Bên cạnh việc duy trì nền tảng kinh doanh ổn định, doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 163 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 212 tỷ đồng, tương đương giảm 50% so với cùng kỳ, qua đó góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả sinh lời trong quý.

Lũy kế 4 quý niên độ 2025-2026, doanh thu thuần luỹ kế ghi nhận 26.892 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 908 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng nhẹ 0,7% so với niên độ trước, đạt hơn 840 tỷ đồng. Kết quả phản ánh khả năng duy trì hiệu quả hoạt động của AgriS trong điều kiện thị trường kinh doanh toàn cầu còn nhiều biến động.

Về cơ cấu doanh thu lũy kế, ngành hàng đường đóng góp khoảng 81% tổng doanh thu, tiếp tục là trụ cột trong hoạt động kinh doanh của AgriS. Tỷ trọng doanh thu từ các ngành hàng mới tiếp tục gia tăng. Trong đó, mảng gạo ghi nhận doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu. Các mảng giá trị gia tăng khác như dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng doanh thu. Sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu cho thấy chiến lược mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm đang được hiện thực hóa, hình thành thêm các động lực tăng trưởng mới cho Công ty.

Các sản phẩm từ dừa của Betrimex – một trong những mảnh ghép của hệ sinh thái AgriS đã hiện diện tại hơn 80 quốc gia với mạng lưới hơn 120 đối tác chiến lược toàn cầu, bao gồm các thị trường tiêu chuẩn cao như châu Âu và Mỹ

Đầu tư mở rộng hạ tầng hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn

Niên độ 2025–2026, AgriS ghi nhận nhiều khoản đầu tư nhằm mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm, xây dựng hạ tầng và các động lực tăng trưởng mới bên cạnh ngành hàng mía đường.

Đối với ngành hàng gạo, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình chuỗi giá trị tích hợp từ phát triển vùng nguyên liệu, liên kết nông hộ, thu mua, logistics. Trong niên độ 2025–2026, AgriS đã đầu tư mở rộng năng lực chế biến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xuất khẩu, đưa sản lượng tiêu thụ trong niên độ vượt 210 nghìn tấn, qua đó trở thành một trong những ngành hàng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng doanh thu của Công ty.

Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, AgriS sẽ tiếp tục phát triển chuỗi giá trị lúa gạo toàn diện, theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến và giá trị gia tăng, từng bước đưa ngành hàng gạo trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Trong niên độ, AgriS cũng đã triển khai đầu tư khoảng 500 tỷ đồng cho nhà máy, dây chuyền sản xuất thực phẩm, đồ uống mới nhằm mở rộng năng lực chế biến, đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Đồng thời, Công ty tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu cây ăn quả tại Gia Lai và Tây Ninh, tập trung vào chuối và dứa, tạo nguồn cung ổn định phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Các khoản đầu tư này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm, tăng cường khả năng chủ động từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ. Đây là cơ sở để AgriS mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển các động lực tăng trưởng trong những niên độ tiếp theo.

Vùng nguyên liệu chuối ứng dụng công nghệ cao được đầu tư mở rộng tại Tây Ninh và Gia Lai

Chủ động thích ứng với diễn biến thị trường, kiên định mục tiêu tăng trưởng

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025–2026 diễn ra ngày 24/07 tại Tây Ninh, Ban Lãnh đạo AgriS cho biết Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ứng phó với những biến động của thị trường ngay từ đầu niên độ. Các giải pháp được triển khai trên toàn chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu, sản xuất đến thương mại, qua đó duy trì hiệu quả hoạt động và tiếp tục thực hiện các chương trình đầu tư chiến lược.

Ban Lãnh đạo AgriS chia sẻ: "Niên độ 2025–2026 không chỉ là giai đoạn AgriS duy trì hiệu quả hoạt động trước những biến động của thị trường mà còn là năm Công ty tiếp tục đầu tư cho tương lai. Chúng tôi kiên định với chiến lược phát triển hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm theo mô hình chuỗi giá trị tích hợp, từng bước mở rộng các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây sẽ là nền tảng để AgriS tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông trong dài hạn."

Ban Lãnh đạo chia sẻ về chiến lược phát triển dài hạn của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 24/07 vừa qua

Kết thúc niên độ 2025–2026, AgriS đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, từng bước chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng đa dạng hơn và tạo dựng nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Với chiến lược đầu tư nhất quán và định hướng mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm, Công ty kỳ vọng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị trên toàn chuỗi và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong các niên độ tới.