Agusha - thương hiệu thực phẩm trẻ em cao cấp tại Nga

PPEPSICO là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), chuyên sản xuất thực phẩm và đồ uống được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở chính tại Purchase, New York, có mặt tại 200 quốc gia trên toàn thế giới. Với mong muốn đem lại những giá trị dinh dưỡng cần thiết cho bé, Pepsico ra đời thương hiệu AGUSHA - nhãn hiệu thức ăn cao cấp dành cho trẻ em với sản phẩm chủ lực là dòng sữa ngũ cốc ăn dặm.



"Agusha" luôn khẳng định rằng sữa mẹ là nguồn thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; đồng thời ủng hộ các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về việc cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ đến 6 tháng tuổi, sau đó có thể dùng kèm các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng khác. Với công thức chất béo sữa và nguồn dinh dưỡng dồi dào, Thương hiệu đồ ăn dặm Agusha là sản phẩm được các mẹ bỉm Việt Nam nói chung và toàn thế giới nói riêng tin dùng!

Với sứ mệnh giúp những "khách hàng nhỏ" luôn khỏe mạnh và phát triển mỗi ngày, đồ ăn dặm Agusha được nhiều bậc cha mẹ tin dùng không chỉ vì sự an toàn, độ tin cậy cao từ khâu sản xuất đến phân phối của hãng, mà còn vì chất lượng tốt cùng nguồn dinh dưỡng dồi dào mà dòng sản phẩm nổi tiếng đến từ xứ sở Bạch Dương đem lại. Hiện tại, Agusha đã cho ra mắt rất nhiều dòng sản phẩm đa dạng như: sữa dinh dưỡng, trái cây nghiền cho bé, bánh ăn dặm, bột ăn dặm….

Các sản phẩm của thương hiệu Agusha được sản xuất khép kín tại các nhà máy ở Moscow, Nizhny Novgorod và được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Mỗi sản phẩm trước khi tới tay khách hàng đều được trải qua 72 giai đoạn kiểm soát chất lượng từ lúc chọn nguyên liệu thô cho đến khi bày lên kệ hàng.

Phát triển bền vững chính là nền tảng xuyên suốt trong chiến lược vận hành thương hiệu của Agusha. Doanh nghiệp không ngừng nỗ lực phát triển các sản phẩm giàu dinh dưỡng với mức giá phải chăng nhất. Đồng thời, tận dụng và cải tiến công nghệ để tối ưu quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế. Agusha cũng chú trọng các hoạt động xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống, đặc biệt là hỗ trợ phát triển thể trạng và trí tuệ của các thế hệ trẻ.

Hiện nay, thương hiệu Agusha đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối chính thức: Công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam!

Với tiêu chí luôn lấy khách hàng làm trung tâm, uy tín và trách nhiệm của Baby Corp luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu để có thể mang lại sự thành công cho thương hiệu. Các tiêu chuẩn về hệ thống phân phối như nhiệt độ kho bãi, cách thức vận chuyển, lưu trữ … sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các sản phẩm sữa nhập khẩu. Chính vì vậy, Baby Corp luôn không ngừng nâng cấp hệ thống quản trị 4.0 và kho bãi hiện đại, tiên tiến nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng vận hành trơn tru, kiểm dịch chất lượng khắt khe từ khâu xuất khẩu và nhập khẩu.

Tại Việt Nam, hệ thống phân phối của Agusha đã phủ rộng khắp 11 tỉnh, thành phố Trung ương trên ba miền Bắc - Trung - Nam từ các cửa hàng nhỏ lẻ đến các Trung tâm thương mại lớn, các chuỗi cửa hàng mẹ và bé như: Con cưng, Bibomart, Avakids... trên toàn quốc. Ở kênh mua sắm online, Sữa Agusha đã được đăng bán trên 3 sàn thương mại điện tử lớn nhất là: Shopee, Lazada và Tiki.

Sử dụng công nghệ và thành tựu khoa học chính là cách tiếp cận mà Baby Corp đang thực hiện để xứng đáng là nhà phân phối chính thức của Thương hiệu đồ ăn dặm AGUSHA tại thị trường Việt Nam!

Công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam

Địa chỉ: Toàn CDC, 25 đường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Hotline: 84 24 7307 9779