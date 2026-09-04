Ai biết bà Phạm Thị Thanh SN 1962 ở đâu báo ngay cho công an

Công an Hải Phòng ngày 3/9/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tìm người liên quan tới vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2019 ở xã Kiến Minh.

Cụ thể, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2019 tại địa bàn xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (nay là xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng).

Quá trình kiểm tra, xác minh thấy bà Phạm Thị Thanh, sinh ngày: 08/10/1962, nơi thường trú: xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (nay là xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng) là người bị tố giác, nghi thực hiện hành vi tội phạm không biết đang ở đâu, làm gì.

Bà Phạm Thị Thanh - Ảnh: Công an Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy (cũ) đã tiến hành triệu tập, xác minh nhiều lần nhưng bà Phạm Thị Thanh không đến làm việc, có dấu hiệu trốn tránh nên đã ra Thông báo truy tìm số 06/TB-CSĐT ngày 19/04/2021.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị bà Phạm Thị Thanh sớm liên hệ để làm việc để giải quyết vụ việc theo quy định, đề nghị cá nhân, tổ chức biết bà Phạm Thị Thanh đang ở đâu báo ngay cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 05 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Liên hệ Điều tra viên thụ lý Phạm Thế Duyệt - Số điện thoại: 0942.224.868 để được hướng dẫn giải quyết.