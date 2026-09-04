Toàn cảnh vụ thảm án ở Đồng Nai

Video: Xóm nhỏ bàng hoàng sau vụ án mạng lúc rạng sáng

Ngày 3/9, con hẻm tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai vốn yên ắng trở nên xáo động sau vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một người bị thương nặng.

Con hẻm tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh trở nên xáo động sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì xảy ra chỉ trong ít phút rạng sáng cùng ngày.

Hàng xóm bàng hoàng giữa đêm

Ông Vũ Mạnh Hùng (SN 1969), sống gần hiện trường, vẫn ám ảnh khi nhớ lại vụ việc.

Theo ông Hùng, khoảng gần 2h, ông bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Nghĩ hàng xóm có thể xảy ra cãi vã, ông định ngủ tiếp. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tiếng đàn ông và phụ nữ la hét ngày càng lớn khiến ông tỉnh hẳn và chạy ra ngoài.

Dưới ánh sáng của bóng đèn đường, ông Hùng nhìn thấy một nam thanh niên mặc áo sọc, quần đen, dáng người nhỏ, tay cầm con dao dài khoảng 20-30cm.

Ông Vũ Mạnh Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng xảy ra rạng sáng 3/9. Ảnh: Nguyễn Tiến

Nam thanh niên này đuổi theo một người đàn ông được xác định là anh N.V.Q., một trong những nạn nhân.

Anh Q. chạy đến trước nhà một người hàng xóm, cách căn nhà xảy ra vụ việc khoảng 20m thì gục xuống.

“Tôi đứng nhìn khoảng 5 phút thì thấy nghi phạm chạy ra, tiếp tục chém và nói những lời rất hung hãn. Lúc đó tôi sợ quá nên quay vào nhà. Tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hãi như vậy”, ông Hùng kể.

Người thân khóc nghẹn đón thi thể các nạn nhân về nhà lo hậu sự. Ảnh: Nguyễn Tiến

Sau khi trở vào nhà, ông Hùng vẫn trong trạng thái hoảng sợ. Khoảng 15 phút sau, lực lượng công an có mặt.

Ban đầu, một số cán bộ đến kiểm tra hiện trường. Sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng được điều động đến khu vực.

“Lúc đó tôi mới chạy sang xem. Tôi thấy công an bế một đứa bé khoảng 2 tuổi ra trước. Sau đó họ đưa một cháu bé học lớp 6 lên xe. Tôi thấy cháu bị thương ở mặt”, ông Hùng nhớ lại.

Theo nhân chứng, nghi phạm sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, còng tay ngay tại hiện trường và đưa đi.

Gia đình sống chan hòa, chỉ một đêm hóa tang thương

Khoảng 6h, ông Đậu Văn Tú (SN 1983, ngụ xã Bình Minh) thức giấc, mở cửa nhà như thường lệ. Trước mắt ông là đông lực lượng công an, kiểm sát viên cùng các phương tiện chuyên dụng.

Ông Tú cho biết gia đình anh Q. chuyển về khu vực này sinh sống từ năm 2019, cách nhà ông khoảng bốn căn. Vợ chồng anh Q. đều làm việc tại công ty, cuộc sống tương đối ổn định.

Gia đình có hai con, con trai lớn 11 tuổi và con gái mới hơn một tuổi.

Theo ông Tú, vợ chồng anh Q. hiền lành, hòa đồng nên được hàng xóm yêu quý.

“Ở xóm mà làm đường hay có bất cứ công việc gì thì anh Q. đều đứng ra hô hào mọi người tham gia. Họ sống tình cảm nên được lòng bà con lối xóm”, ông Tú tiếc thương.

Chiếc xe đạp mới được đặt gọn trong nhà càng khiến người hàng xóm xót xa.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông Tú, anh Q. vừa mua chiếc xe này cho con trai cách đây vài ngày, có thể làm quà mừng cậu bé vừa lên lớp 6.

Tối 2/9, chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ án, ông Tú còn nhìn thấy cậu bé đạp chiếc xe mới, chở em gái chơi trước nhà.

“Tối qua tôi còn trêu H. chở em coi chừng ngã. Hai đứa nghe tôi đùa thì cười khoái chí. Một gia đình tràn đầy hạnh phúc, vậy mà chỉ một đêm đã xảy ra biến cố như vậy”, ông Tú lặng người.

Người cha từ Nghệ An vào nhận tin dữ

Sau khi biết tin con trai gặp nạn, ông Nguyễn Viết Viện, 72 tuổi, từ Nghệ An bay vào Đồng Nai.

Mấy tháng trước, trong một dịp giỗ gia đình, vợ chồng anh Q. đưa hai con về quê. Cậu con trai 11 tuổi rất thích ở quê, thường đòi ông nội dẫn đi chơi và nhiều lần giục ông vào Nam thăm gia đình.

Lần này, ông Viện vào Đồng Nai trong hoàn cảnh không ai mong muốn. Nhìn cảnh nhà vắng bóng con cháu, người cha 72 tuổi nghẹn ngào: “Nay ông vào đây mà các con, các cháu đâu rồi”.



Ông Nguyễn Viết Viện nghẹn ngào khi từ Nghệ An vào Đồng Nai lo hậu sự cho con dâu và hai cháu. Ảnh: Nguyễn Tiến

Do lo ông tuổi cao, ban đầu người thân ở Đồng Nai không báo trực tiếp mà tìm cách thông tin cho một người khác trong gia đình. Khi biết chuyện, ông Viện quyết định vào ngay.

Những lần trước, mỗi khi gia đình anh Q. từ miền Nam về Nghệ An, người thân đều háo hức sum họp. Lần này, ông vào để cùng gia đình lo hậu sự cho con dâu và hai cháu.

Đại tá Nguyễn Huy Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Đồng Nai chia buồn, động viên đến gia đình ông Viện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo người dân, cha mẹ hai bên của các nạn nhân sau khi nhận tin cũng lên đường vào Đồng Nai.

Trong lúc chờ người thân từ quê vào, bà con hàng xóm cùng những người thân sống gần khu vực chung tay chuẩn bị hậu sự.

Hiện gia đình đang hoàn tất thủ tục để đưa chị M. cùng hai con về quê Nghệ An an táng. Dự kiến chiều 4/9, các nạn nhân được đưa về quê nhà. Anh Q. đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện.