Bắt giữ thành công Nguyễn Hữu Cường SN 1991

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 3/9/2026 cho biết sau nhiều ngày kiên trì xác minh, truy tìm và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 02/9/2026, Công an xã Quảng Khê đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ bị can Nguyễn Hữu Cường (SN 1991) thường trú tại xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Nguyễn Hữu Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, Cường không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng và rời khỏi địa phương.

Qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Cường đang có mặt trên địa bàn xã Quảng Khê. Công an xã Quảng Khê đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng, tổ chức xác minh và bắt giữ Nguyễn Hữu Cường khi đang lẩn trốn tại bon Đắk Plao, xã Quảng Khê, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Đối tượng Nguyễn Hữu Cường bị bắt tại xã Quảng Khê - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Quảng Khê đã bàn giao bị can cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an xã Quảng Khê với các đơn vị nghiệp vụ; góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống tội phạm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an xã Quảng Khê đề nghị người dân:

- Chấp hành nghiêm các quy định về cư trú; chủ cơ sở lưu trú, nhà trọ, hộ gia đình có người đến ở, làm việc hoặc tạm trú cần thực hiện đầy đủ việc khai báo theo quy định.

- Khi phát hiện người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn, dấu hiệu lẩn trốn hoặc các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.

- Không che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho người đang bị cơ quan chức năng truy tìm, xử lý; các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.