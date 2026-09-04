Chưa đủ tuổi đi xe máy, nam sinh lớp 12 vẫn mượn xe của bố mẹ chở em đi học
Viên Minh/VTC News |
04-09-2026 - 11:50 AM |
Xã hội
Mượn xe máy của bố mẹ chở em trai không đội mũ bảo hiểm, nam sinh lớp 12 bị tổ công tác đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) phát hiện khi trên đường đến trường.
- 04-09-2026
- 04-09-2026
- 04-09-2026
Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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