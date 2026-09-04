Chưa đủ tuổi đi xe máy, nam sinh lớp 12 vẫn mượn xe của bố mẹ chở em đi học

Nam sinh thừa nhận cả bản thân đã chở theo em phía sau không đội mũ bảo hiểm. Người cầm lái cũng biết mình chưa đủ tuổi để sử dụng xe máy nhưng vì vội đi học nên vẫn mượn xe của bố mẹ. “Sáng nay, vội đến trường nên anh của em đã mượn xe máy của bố mẹ để đèo em đi học. Em do chủ quan nhà gần nên không đội mũ bảo hiểm. Em biết việc anh chưa đủ tuổi mà đi xe máy là sai, chúng em sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm”, A.M. (SN 2009, ở phường Hà Đông) nói.