Hà Nội: Đề xuất bổ nhiệm phó chủ tịch cấp xã phải đủ tuổi công tác ít nhất 3 nhiệm kỳ

Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xin chủ trương về tổ chức phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bố trí tăng thêm số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã.

Theo lý giải của Đảng ủy UBND TP Hà Nội, ngay sau khi Nghị định số 300/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 của Chính phủ ban hành, Đảng ủy UBND Thành phố đề xuất phương án phân bổ số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã tăng thêm. Tuy nhiên tại nội dung thẩm định, Ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu việc phân bổ số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã tăng thêm phải căn cứ kết quả phân loại đơn vị hành chính (thời gian quy định việc phân loại đơn vị hành chính triển khai hoàn thành trước 31/5/2026).

Đến nay, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh minh họa

Trong quá trình tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện Luật Thủ đô, việc thí điểm tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã (ngoài quy định tại Nghị định của Chính phủ) yêu cầu cần có ý kiến chấp thuận chủ trương của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, theo đúng quy trình, quy định. Do vậy, thời điểm hiện nay chỉ tập trung bố trí tăng thêm 63 Phó Chủ tịch UBND xã phường theo quy định tại Nghị định số 300/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, sau khi phương án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã được chấp thuận, rất cần thiết bổ sung ngay 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND cho UBND cấp xã để tăng cường lãnh đạo phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công việc, giảm bớt áp lực điều hành cho đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã hiện nay và nâng cao chất lượng chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực.

Việc phân bổ 63 nhân sự tăng thêm này được tính toán bảo đảm hài hòa giữa hai khối, cụ thể gồm 26 vị trí cấp phường và 37 vị trí cấp xã. Các nhân sự này sẽ được bố trí tại các đơn vị có tổng điểm phân loại đơn vị hành chính cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Về yêu cầu đối với cán bộ giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội nêu rõ: Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, các xã, phường được bố trí tăng thêm Phó Chủ tịch UBND lựa chọn cán bộ phải đủ tuổi công tác ít nhất 3 nhiệm kỳ. Trường hợp UBND xã, phường không có nhân sự từ nguồn tại chỗ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, đề xuất điều động nhân sự từ cấp Thành phố về tăng cường cho cơ sở.

Cùng với việc tăng cường nhân sự lãnh đạo, một nội dung trọng tâm khác được đề cập là việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp cơ sở.



Hiện tại, số lượng phòng chuyên môn thuộc cấp xã tại Hà Nội đang được bố trí là 3 phòng/xã, phường. Việc phân cấp mạnh mẽ khiến mỗi phòng chuyên môn phải thực hiện nhiệm vụ của 5 đến 6 lĩnh vực quản lý nhà nước, gây áp lực lớn về năng lực điều hành.

Để giải quyết bất cập trên, Đảng ủy UBND Thành phố đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương cho tổ chức tối đa 5 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo quy định của Luật Thủ đô. Cụ thể, báo cáo đề xuất 2 mô hình để tạo cơ chế linh hoạt, chủ động cho các địa phương: Mô hình 1 tổ chức 5 phòng và Mô hình 2 tổ chức 4 phòng thuộc UBND cấp xã. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn và khả năng đáp ứng, UBND các xã, phường sẽ báo cáo HĐND cùng cấp để bố trí số lượng phòng chuyên môn cho phù hợp. Hướng đi này nhằm chuyên môn hóa công việc, nâng cao hiệu quả phối hợp và đảm bảo việc xử lý thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.