Ai biết Lưu Thị Thu Hiền ở đâu báo ngay cho công an

Công an TP Hà Nội ngày 25/9 cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác đối tượng Lưu Thị Thu Hiền (SN: 1975; HKTT Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đọat tài sản.

Chú thích ảnh

Cụ thể, theo đơn trình báo, Lưu Thị Thu Hiền có liên quan đến việc làm giả vay tín chấp ngân hàng để chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng. Hiện công an chưa xác định được đối tượng ở đâu.

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng Lưu Thị Thu Hiền theo hình ảnh kèm theo.

Ai biết thông tin về đối tượng Lưu Thị Thu Hiền thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân theo SĐT 0971.914.222, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: - Có tổ chức; - Có tính chất chuyên nghiệp; - Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; - Tái phạm nguy hiểm; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; - Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.