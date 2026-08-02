Ai Cập phát hiện loạt bia mộ cổ hé lộ bí ẩn hàng nghìn năm

Các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện hàng chục bia mộ chạm khắc, quan tài bằng gốm và nhiều hiện vật phục vụ nghi lễ mai táng tại khu di chỉ cổ Tel El-Deir ở tỉnh Damietta, phía Bắc nước này. Thông tin do Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố.

Cuộc khai quật do một đoàn khảo cổ thuộc Hội đồng Tối cao Cổ vật Ai Cập (SCA) thực hiện đã phát hiện khoảng 20 bia mộ bằng đá vôi được chạm khắc hình người.

Các bia mộ được trang trí bằng nhiều họa tiết tôn giáo như griffin, Agathodaemon và Isis-Thermouthis, phản ánh sự giao thoa giữa tín ngưỡng Ai Cập cổ đại với các yếu tố Hy Lạp - La Mã.

Theo các quan chức, những bia mộ này cho thấy chủ nhân của chúng từng có địa vị xã hội cao. Đồng thời, phát hiện cũng cho thấy Tel El-Deir không chỉ là một nghĩa địa mà còn là một trung tâm mai táng có ý nghĩa riêng về xã hội và tôn giáo.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết: "Di chỉ này, tồn tại từ Hậu kỳ Ai Cập đến cuối thời kỳ La Mã, là một hồ sơ khảo cổ sống động phản ánh hàng thế kỷ phát triển về xã hội, tôn giáo và nghi lễ mai táng tại vùng châu thổ sông Nile."

Ngoài các bia mộ, đoàn khảo cổ còn phát hiện lư hương bằng gốm, đèn dầu trang trí, các quan tài hình người dạng thùng và nhiều bùa hộ mệnh dùng trong nghi lễ mai táng.

Ông Mohamed Abdel-Badie, người đứng đầu Cơ quan Cổ vật Ai Cập thuộc Hội đồng Tối cao Cổ vật, nhận định: "Những phát hiện này mang lại bức tranh đầy đủ hơn về các nghi lễ và biểu tượng gắn liền với tập tục mai táng qua nhiều thời kỳ."

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cũng cho biết, hôm 31/7 đã công bố thêm một phát hiện khảo cổ quan trọng khác tại khu di chỉ Tel Nasser ở tỉnh Port Said.

Đây là khu phức hợp nhà tắm đầu tiên được khai quật và nghiên cứu một cách hoàn chỉnh tại địa điểm này. Công trình có niên đại vào cuối thời kỳ Ptolemy và thời kỳ La Mã, cung cấp thêm dữ liệu về mô hình cư trú cũng như sự phát triển của kiến trúc và hạ tầng công cộng tại khu vực phía Đông châu thổ sông Nile.

Trước đó một tuần, các nhà khảo cổ Ai Cập cũng phát hiện một quần thể mai táng mới tại nghĩa địa Tel Athar Quesna ở tỉnh Menoufia.

Cuộc khai quật đã tìm thấy hàng trăm tượng ushabti, bùa hộ mệnh, đồ gốm Rhodian nhập khẩu cùng nhiều hiện vật phục vụ nghi lễ mai táng khác.